Skandal na Medicinskom fakultetu: Liječnik dobio otkaz zbog poruka studentici

U tužbi koju je podigao protiv fakulteta, a radi povratka na posao, isticao je da su mu povrijeđena prava iz radnog odnosa jer prije otkaza nije bio pisano upozoren i da mu se nije ukazalo na mogućnost dobivanja otkaza. Sveučilište u Zagrebu, odnosno Medicinski fakultet, osporavao je pak njegove tvrdnje ističući da je profesora dekan još prije četiri-pet godina upozorio na tri prijave studentica koje su se potužile na njegove seksualno konotirane komentare.