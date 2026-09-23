HZZO uvodi velike promjene: Ovo su svi novi lijekovi na listama

Prepoznajući važnost i drukčiji mehanizam djelovanja lijeka tirzepatid u liječenju šećerne bolesti tipa 2 te uvažavajući činjenicu iznimno visoke cijene njegovog originalnog pakiranja, ovaj lijek je stavljen na Dopunsku listu lijekova HZZO-a. Utvrđena je doplata u iznosu od 25 do 45 eura (ovisno o jačini lijeka) koju će osigurana osoba za lijek propisan na recept HZZO-a plaćati kod preuzimanja lijeka u ljekarni, poručili su iz HZZO-a.