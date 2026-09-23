dapagliflozin, tirzepatid...
HZZO uvodi velike promjene: Ovo su svi novi lijekovi na listama
Tirzepatid od sada na Dopunskoj listi lijekova
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Prepoznajući važnost i drukčiji mehanizam djelovanja lijeka tirzepatid u liječenju šećerne bolesti tipa 2 te uvažavajući činjenicu iznimno visoke cijene njegovog originalnog pakiranja, ovaj lijek je stavljen na Dopunsku listu lijekova HZZO-a. Utvrđena je doplata u iznosu od 25 do 45 eura (ovisno o jačini lijeka) koju će osigurana osoba za lijek propisan na recept HZZO-a plaćati kod preuzimanja lijeka u ljekarni, poručili su iz HZZO-a.
Ističemo i to da je stavljanjem lijeka dapagliflozin i njegove kombinacije s metforminom iz skupine SGLT2 inhibitora na Osnovnu listu lijekova, osiguranim osobama koje boluju od šećerne bolesti tipa 2 omogućeno da u cijelosti na teret obveznog zdravstvenog osiguranja ostvare pravo na taj lijek bez doplate.
Novi model liječenja metastatskog karcinoma prostate
Prvi puta u Hrvatskoj na Osnovnu listu lijekova stavljen je lijek koji se primjenjuje u liječenju metastatskog karcinoma prostate. Riječ je o novom modelu liječenja radionuklidom koji će se za sada primjenjivati pod strogo kontroliranim uvjetima isključivo u KBC-u Zagreb.
Primjena lijekova u novim indikacijama
Primjena lijekova u novim indikacijama na teret obveznog zdravstvenog osiguranja sada je omogućena stavljanjem na liste lijekova novih lijekova za liječenje primarnog bilijarnog kolangitisa (elafibranor), nedostatka enzima (rADAMTS13), stečene imunološki posredovane trombocitopenične purpure (kaplacizumab) i C3 glomerulopatije (iptakopan i pegcetakoplan), kao i lijekova za liječenje karcinoma endometrija - dMMR i pMMR (dostarlimab) te amiotrofične lateralne skleroze (tofersen).
Dobra vijest za osobe s epilepsijom
Lijek midazolam otopina za sluznicu, namijenjen za liječenje konvulzivnih napadaja, na koji su do sada na teret obveznog osiguranja imala pravo djeca do 18. godine, od sada imaju pravo svi oboljeli.
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