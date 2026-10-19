Naziv juhe u jednoj bolnici izavao veliko nezadovoljstvo, pljušte kritike

AI generirano / ilustracija

Naziv juhe koji se još pojavljuje u prehrambenoj ponudi izazvao je kritike na društvenim mrežama. Nakon upozorenja da je riječ o diskriminirajućem izrazu, bolnica u Dresdenu pokrenula je provjeru kako bi utvrdila gdje se automat nalazi i tko njime upravlja. Naziv „Zigeunersuppe”, odnosno „ciganska juha”, na automatu za hranu koji se navodno nalazi u gradskoj bolnici u Dresdenu izazvao je raspravu na društvenim mrežama u Njemačkoj. Kritike su usmjerene na izraz koji mnogi pripadnici zajednica Sinta i Roma smatraju diskriminirajućim zbog njegove povijesne povezanosti s predrasudama, društvenim isključivanjem i progonom. Slučaj je otvorio pitanje primjerenosti takvih naziva u javnim ustanovama, osobito u bolnici, koja bi trebala predstavljati mjesto jednakog i dostojanstvenog postupanja prema svim ljudima, neovisno o njihovu podrijetlu. Kritike zbog izraza opterećenog poviješću Na sporni naziv upozorile su stranice na društvenim mrežama „Aktivistmuss” i „Hogesatzbau”, koje se, prema vlastitom opisu, bave javnim isticanjem govora mržnje i njegovih autora. U objavi su kritizirale činjenicu da se proizvod s takvim nazivom navodno nudi u automatu u bolnici Dresden-Friedrichstadt. Autori objave ironično su primijetili kako se čini da je jelovnik automata ostao zarobljen u 1970-ima, iako je riječ o 2026. godini. Pritom su istaknuli da je neprihvatljivo da se u ustanovi koja se oslanja na suvremenu medicinu i znanstveni napredak istodobno koristi naziv koji dio stanovništva doživljava kao uvredljiv. U objavi su bolnicu pozvali da provjeri natpise na svojim automatima i uskladi ih sa suvremenim standardima poštovanja i nediskriminacije. Izraz „Zigeuner” povijesno se upotrebljavao za Rome i Sinte, no danas ga mnogi pripadnici tih zajednica smatraju pogrdnim. Premda se naziv „Zigeunersuppe” dugo zadržao u gastronomskoj ponudi na njemačkom govornom području, njegova se uporaba sve češće propituje upravo zbog diskriminirajućih konotacija. Bolnica pokrenula provjeru Uprava gradske bolnice u Dresdenu reagirala je na javne kritike i poručila da slučaj shvaća ozbiljno. „Želimo aktivno pridonijeti razjašnjavanju ovog slučaja. Automat prikazan na fotografiji zasad nam nije poznat”, izjavila je glasnogovornica bolnice za njemački portal TAG24. Dodala je da bolnica istražuje gdje se automat nalazi i tko je odgovoran za njegovo upravljanje. Nakon što prikupe dodatne informacije, provjerit će okolnosti i poduzeti potrebne korake kako bi se slučaj razjasnio. Iz odgovora bolnice nije proizlazilo da je već potvrđeno kako se sporni automat nalazi u njezinu prostoru. Upravo zato uprava najprije nastoji utvrditi njegovu lokaciju i odgovornost za ponuđene proizvode. Pohvale zbog brze reakcije Nakon odgovora bolnice, stranica „Hogesatzbau” objavila je novu poruku u kojoj je pohvalila njezinu reakciju. Autori su posebno istaknuli spremnost na komunikaciju i najavljenu promjenu oznaka na automatima. „Tako se to radi! Upozorenje, otvorenost za razgovor i razumijevanje”, poručili su, zahvalivši bolnici na brzoj, ljubaznoj i uvažavajućoj povratnoj informaciji. Slučaj iz Dresdena tako je, osim rasprave o spornom nazivu, pokazao koliko su važni reakcija javnih ustanova na kritike i spremnost da preispitaju ustaljene prakse. Iako se naziv godinama zadržao u dijelu prehrambene industrije, njegova uporaba danas sve češće nailazi na osudu zbog povijesnog tereta koji nosi. Pitanje koje se pritom nameće nije samo kako se neki proizvod naziva, nego i koliko su javne ustanove spremne prepoznati da izrazi koji su se nekoć smatrali uobičajenima danas mogu biti doživljeni kao uvredljivi i diskriminirajući.

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Naziv „Zigeunersuppe”, odnosno „ciganska juha”, na automatu za hranu koji se navodno nalazi u gradskoj bolnici u Dresdenu izazvao je raspravu na društvenim mrežama u Njemačkoj. Kritike su usmjerene na izraz koji mnogi pripadnici zajednica Sinta i Roma smatraju diskriminirajućim zbog njegove povijesne povezanosti s predrasudama, društvenim isključivanjem i progonom.

Slučaj je otvorio pitanje primjerenosti takvih naziva u javnim ustanovama, osobito u bolnici, koja bi trebala predstavljati mjesto jednakog i dostojanstvenog postupanja prema svim ljudima, neovisno o njihovu podrijetlu, piše Fenix magazin.

Kritike zbog izraza

Na sporni naziv upozorile su stranice na društvenim mrežama „Aktivistmuss” i „Hogesatzbau”, koje se, prema vlastitom opisu, bave javnim isticanjem govora mržnje i njegovih autora. U objavi su kritizirale činjenicu da se proizvod s takvim nazivom navodno nudi u automatu u bolnici Dresden-Friedrichstadt.

Autori objave ironično su primijetili kako se čini da je jelovnik automata ostao zarobljen u 1970-ima, iako je riječ o 2026. godini. Pritom su istaknuli da je neprihvatljivo da se u ustanovi koja se oslanja na suvremenu medicinu i znanstveni napredak istodobno koristi naziv koji dio stanovništva doživljava kao uvredljiv.

U objavi su bolnicu pozvali da provjeri natpise na svojim automatima i uskladi ih sa suvremenim standardima poštovanja i nediskriminacije.

Izraz „Zigeuner” povijesno se upotrebljavao za Rome i Sinte, no danas ga mnogi pripadnici tih zajednica smatraju pogrdnim. Premda se naziv „Zigeunersuppe” dugo zadržao u gastronomskoj ponudi na njemačkom govornom području, njegova se uporaba sve češće propituje upravo zbog diskriminirajućih konotacija.

Bolnica pokrenula provjeru

Uprava gradske bolnice u Dresdenu reagirala je na javne kritike i poručila da slučaj shvaća ozbiljno.

„Želimo aktivno pridonijeti razjašnjavanju ovog slučaja. Automat prikazan na fotografiji zasad nam nije poznat”, izjavila je glasnogovornica bolnice za njemački portal TAG24.

Dodala je da bolnica istražuje gdje se automat nalazi i tko je odgovoran za njegovo upravljanje. Nakon što prikupe dodatne informacije, provjerit će okolnosti i poduzeti potrebne korake kako bi se slučaj razjasnio.

Iz odgovora bolnice nije proizlazilo da je već potvrđeno kako se sporni automat nalazi u njezinu prostoru. Upravo zato uprava najprije nastoji utvrditi njegovu lokaciju i odgovornost za ponuđene proizvode.

Pohvale zbog brze reakcije

Nakon odgovora bolnice, stranica „Hogesatzbau” objavila je novu poruku u kojoj je pohvalila njezinu reakciju. Autori su posebno istaknuli spremnost na komunikaciju i najavljenu promjenu oznaka na automatima.

„Tako se to radi! Upozorenje, otvorenost za razgovor i razumijevanje”, poručili su, zahvalivši bolnici na brzoj, ljubaznoj i uvažavajućoj povratnoj informaciji.