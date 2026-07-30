Vlada daje 125,7 milijuna eura za dugove bolnica

Provedbom aktivnosti osigurat će se ažurni podaci o nekretninama u građevinskim područjima i područjima oko njih te će se poboljšati i unaprijediti sustav zemljišne administracije, što će doprinijeti povećanju pravne sigurnosti u postupanju s nekretninama, ali i utjecati na poticanje i ubrzavanje procesa ulaganja te poboljšanje funkcioniranja tržišta nekretnina, istaknuo je.