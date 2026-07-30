PODMIRENJE DIJELA DUGOVANJA
Vlada daje 125,7 milijuna eura za dugove bolnica
Vlada je utvrdila isplatu sredstava zdravstvenim ustanovama za podmirenje dijela dugovanja u iznosu od 125.677.436 eura s ciljem zadržavanja jednake razine zdravstvene zaštite na području Hrvatske te radi osiguranja nesmetane opskrbe lijekovima potrošnim medicinskim materijalom.
"Iznašla su se sredstva za podmirenje dijela dospjelih dugova za bolnice i to u iznosu od 125.677.436 eura. Ta sredstva će se dodijeliti svim bolničkim zdravstvenim ustanovama, i onima kojima je osnivač država i onima kojima su osnivač jedinice lokalne samouprave!, rekla je u četvrtak ministrica zdravstva.
Sredstva će se dodijeliti po dva kriterija - ročnosti dospjelih obveza i izvršenosti rada, dodala je ministrica. Za 29 državnih zdravstvenih ustanova osigurano je 123, 8 milijuna eura, dok je za sedam županijskih osigurano 1, 85 milijuna eura.
Vlada je također dala suglasnost Imunološkom zavodu za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna u 2027. u iznosu od 995.902 eura s PDV-om za sklapanje ugovora o javnoj nabavi za izgradnju upravne zgrade s društvom MAGNUM SUPRA. Ukupna vrijednost ugovora iznosi 3.983.610 eura s PDV-om.
Obnavljaju se katastar i zemljišne knjige za građevinska područja
Vlada je na sjednici donijela godišnji program katastarskih izmjera građevinskih područja za 2026. godinu koji je dio višegodišnjeg programa katastarskih izmjera građevinskih područja, kojeg je na prijedlog Vlade donio Hrvatski sabor, a kojim se utvrđuju poslovi i zadaci koji će se provesti te, između ostalog, načini izvori financiranja.
Program se provodi kroz četiri potprograma: obnova katastra i zemljišnih knjiga za građevinska područja u Hrvatskoj, dovršetak započetih postupaka obnove katastra i zemljišnih knjiga, usklađivanje područja i granica katastarskih općina te osiguravanje funkcioniranja integriranih informacijskih sustava u funkciji politike upravljanja prostorom RH.
Potprogram obnove katastra i zemljišnih knjiga obuhvatit će 132 tisuće katastarskih čestica na području 57 općina i gradova u 20 županija i u te aktivnosti će se investirati 32 milijuna eura. Sredstva su osigurana u državnom proračunu za 2026. te u projekcijama za 2027. i 2028. godinu, naveo je glavni ravnatelj Državne geodetske uprave Antonio Šustić.
Provedbom aktivnosti osigurat će se ažurni podaci o nekretninama u građevinskim područjima i područjima oko njih te će se poboljšati i unaprijediti sustav zemljišne administracije, što će doprinijeti povećanju pravne sigurnosti u postupanju s nekretninama, ali i utjecati na poticanje i ubrzavanje procesa ulaganja te poboljšanje funkcioniranja tržišta nekretnina, istaknuo je.
"Ažurni podaci o nekretninama ključan su alat i za nesmetano prostorno planiranje i gradnju, poslove zaštite prirode i okoliša, održivi razvoj, jačanje konkurentnosti gospodarstva, rast investicija te provedbu kapitalnih, razvojnih i infrastrukturnih projekata", istaknuo je Šustić.
Suglasnost za dugoočekivani projekt vodnokomunalne infrastrukture
Vlada je dala suglasnost Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije da preuzme obveze na teret državnog proračuna za sklapanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i sufinanciranju za, kako je navela resorna ministrica Marija Vučković, dugoočekivani projekt izgradnje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Slavonski Brod, Brodski Stupnik, Garčin i Donji Andrijevci.
Projektom će se izgraditi i rekonstruirati sustav javne odvodnje te dograditi i rekonstruirati sustav javne vodoopskrbe na navedenom području aglomeracije.
Projekt je vrijedan 150, 3 milijuna eura s PDV-om, pri čemu prihvatljivi troškovi iznose 120,2 milijuna eura. Ova odluka Vlade odnosi se na suglasnost za preuzimanje obveza u iznosu od 94, 5 milijuna eura u razdoblju od 2027. do 2030. godine, pri čemu se 83,2 milijuna troškova financira iz EU fondova, a preostali iznos iz državnog proračuna.
Na obnovu od potresa utrošeno 5 milijardi eura
Potpredsjednik Vlade i ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić istaknuo je kako je s današnjim danom završeno 15.129 postupaka obnove nakon potresa, s 14.248 privatnih zgrada i 57.478 stambenih jedinica, te da sada obnovom sve više dominiraju složene konstrukcijske obnove te je aktivna 1791 obnova.
Na obnovu je ukupno utrošeno pet milijardi eura, pri čemu 2,99 na obnovu nakon zagrebačkog potresa te dvije milijarde nakon petrinjskog.
"Ove godine izdvojit ćemo milijardu eura za obnovu i nakon ovoga polako, s obzirom na to da završavamo najsloženije projekte cjelovite obnove zgrada javne namjene, će se smanjivati godišnji iznos predviđen u proračunu za obnovu nakon zagrebačkog i petrinjskog potresa", istaknuo je Bačić.
Predstavljajući nove informacije o obnovi, Bačić je također istaknuo kako je jutrošnji potres kod Siska, magnitude 3.6 prema Richteru, nastavak kontinuiteta potresa na području Sisačko-moslavačke županije.
"Podrhtavanje tla gotovo je konstanta na području Sisačko-moslavačke županije, nadamo se da će to polako završavati i da će prestajati s potresima na tom prostoru", rekao je.
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