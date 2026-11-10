Nakon pregledavanja snimke
Izvanredni otkaz dobio i četvrti tehničar osumnjičen za ubojstvo pacijenta u Jankomiru
I četvrti tehničar osumnjičen za teško ubojstvo Kristiana Josipa Periša dobio je izvanredni otkaz u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan u Jankomiru.
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I četvrti medicinski tehničar iz Klinike za psihijatriju Sveti Ivan u Jankomiru kojeg se sumnjiči za ubojstvo Kristiana Josipa Periša dobio je izvanredni otkaz, ekskluzivno doznaje Dnevnik.hr.
Podsjetimo, Periš je preminuo 21. listopada u Klinici nakon grube intervencije obuzdavanja koju je provodilo više zaposlenika.
Prekomjerna sila
Zbog toga su četvorica tehničara uhićena i tereti ih se da su protivno pravilima medicinske struke primijenili prekomjernu silu, uslijed čega je nastupila smrt pacijenta.
Svoj četvorici određen je pritvor u trajanju od mjesec dana.
Trojica tehničara dobila su izvanredne otkaze još prošli tjedan, 5. studenog.
Nakon što je policija pogledala snimku i utvrdila da je i četvrti tehničar sudjelovao u fizičkom sputavanju Periša na način za koji se sumnja da predstavlja prekomjernu silu, izvanredni otkaz dobio je i on, rekao je predsjednik Upravnog vijeća Klinike Mirando Mrsić .
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