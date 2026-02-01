Preminula slikarica Goranka Vrus-Murtić

Goranka Vrus-Murtić, hrvatska slikarica i supruga Ede Murtića, preminula je u 89. godini života, objavio je u nedjelju Jutarnji list.
Oglas
Goranka Vrus-Murtić rođena je 22. veljače 1937. godine u Velikoj Gorici.
Nakon što je diplomirala 1960. na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, bila je suradnica Majstorske radionice Krste Hegedušića (1960–62).
Isprva je dramatičnim ritmovima linija i zvučnim akordima boja gradila apstraktne kompozicije (Razdor zvuka, 1984), potom je u ciklusu Zemlja upotrebljavala zagasite tonove, a u kompoziciji su se nazirali dijelovi krajolika i vegetacije. Bavila se emajlom, tapiserijom i kostimografijom.
Osim što se bavila umjetnošću, podržavala je fondaciju svojeg supruga te se borila za njegovo nasljeđe.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas