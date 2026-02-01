Oglas

89. godina života

Preminula slikarica Goranka Vrus-Murtić

Hina
01. velj. 2026. 16:37
svijeća -pixabay
Pixabay/Ilustracija

Goranka Vrus-Murtić, hrvatska slikarica i supruga Ede Murtića, preminula je u 89. godini života, objavio je u nedjelju Jutarnji list.

Goranka Vrus-Murtić rođena je 22. veljače 1937. godine u Velikoj Gorici.

Nakon što je diplomirala 1960. na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, bila je suradnica Majstorske radionice Krste Hegedušića (1960–62).

Isprva je dramatičnim ritmovima linija i zvučnim akordima boja gradila apstraktne kompozicije (Razdor zvuka, 1984), potom je u ciklusu Zemlja upotrebljavala zagasite tonove, a u kompoziciji su se nazirali dijelovi krajolika i vegetacije. Bavila se emajlom, tapiserijom i kostimografijom.

Osim što se bavila umjetnošću, podržavala je fondaciju svojeg supruga te se borila za njegovo nasljeđe.

Teme
Apstraktna umjetnost Edo Murtić Goranka Vrus-Murtić Likovna umjetnica

