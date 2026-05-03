Dobitnica Nobela za mir Narges Mohamadi i dalje u kritičnom stanju u Iranu

AFP / -

Utamničena dobitnica Nobelove nagrade za mir Narges Mohamadi u nedjelju je i dalje u kritičnom stanju na odjelu za kardiologiju u sjeverozapadnom Iranu, dva dana nakon što je prevezena iz zatvora u bolnicu, objavila je zaklada kojom upravlja njezina obitelj.

Podijeli

Oglas

Krvni tlak i dalje joj opasno varira, a liječenje je ograničeno na napore da se njezino stanje stabilizira terapijom kisikoma, priopćila je Zaklada Narges Mohamadi.

U petak je prevezena iz zatvora u bolnicu u sjeverozapadnome gradu Zanjanu nakon "katastrofalnog pogoršanja" zdravlja, u sklopu kojeg je, kako je izvijestila zaklada, dvaput izgubila svijest i imala težak srčani udar.

Mohammadi, koja ima pedesetak godina, osvojila je Nobelovu nagradu za mir dok je bila u zatvoru zbog kampanje za promicanje ženskih prava i ukidanje smrtne kazne u Iranu.

Krajem ožujka je, kako se sumnja, pretrpjela srčani udar, objavila je njezina obitelj.

Mohamadi je osuđena na novu zatvorsku kaznu od 7 i pol godina, priopćila je zaklada u veljači, tjednima prije nego što su SAD i Izrael pokrenuli rat protiv Irana.

Odbor za dodjelu Nobelove nagrade tada je pozvao Teheran da je odmah oslobodi.

Zaklada je u veljači objavila da je Mohamadi uhićena u prosincu nakon što je osudila smrt odvjetnika Khosrowa Alikordija.

Tužitelj Hasan Hematifar tada je novinarima rekao da je na Alikordijevoj komemoraciji iznijela provokativne komentare.