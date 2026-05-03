Habijan: Pavlek bi mogao biti izručen već idući tjedan

Ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan izjavio je da postoji mogućnost da Vedran Pavlek bude izručen Hrvatskoj već tijekom sljedećeg tjedna, ako ne uloži žalbu na odluku kazahstanskih vlasti.
Habijan je za HRT naglasio da je Kazahstan, iako s Hrvatskom nema ugovor o izručenju, član Interpola i potpisnik međunarodnih konvencija koje omogućuju provedbu takvih postupaka.
Pojasnio je da daljnji tijek postupka ovisi isključivo o tome hoće li Pavlek iskoristiti pravna sredstva koja su mu na raspolaganju u Kazahstanu.
"On je u ovom trenutku u ekstradicijskom zatvoru u Kazahstanu. Ono što slijedi su dvije opcije – ako neće koristiti pravna sredstva, on relativno brzo može biti u Hrvatskoj. Ako će ih koristiti, a to ovisi o njemu, postupak će sigurno potrajati dok se ne odluči o eventualnoj žalbi koju bi mogao uložiti u Kazahstanu", rekao je.
Hrvatske vlasti već su kazahstanskim institucijama dostavile svu potrebnu dokumentaciju za pokretanje postupka izručenja. "Što se tiče Ministarstva pravosuđa, ako kolege u Kazahstanu zatraže dodatnu dokumentaciju vezanu za prijevod ili rješenje o određivanju istrage, to ćemo dostaviti zajedno s popratnim dopisom. Nakon toga slijedi rasprava u Kazahstanu", zaključio je Habijan.
