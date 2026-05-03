"DEMONSTRACIJA"
Bivši veleposlanik o Trumpovoj odluci: "Misli da može kazniti saveznike, ali šteti američkim interesima"
Trump nije upozorio saveznike prije svoje iznenadne objave povlačenja 5000 aktivnih vojnika iz Njemačke. Iznenadni potez dogodio se usred tekućeg spora s njemačkim kancelarom Friedrichom Merzom, potaknutog njegovim kritikama američkog rata u Iranu i strategije Washingtona.
Visoki dužnosnici NATO-a nisu bili upozoreni na odluku američkog predsjednika Donalda Trumpa o povlačenju 5000 vojnika iz Njemačke u sljedećih 6-12 mjeseci prije objave Pentagona u petak.
Pojavila su se pitanja o logistici, poput toga odakle i kako će se trupe povući. Također nije jasno kako će odluka utjecati na ukupni raspored snaga obrambenog saveza, rekli su za Euronews nekoliko izvora upoznatih sa situacijom.
Trump je u subotu dodao da će se prisutnost trupa u Njemačkoj smanjiti "mnogo više" od prvotno najavljenih 5000, ali republikanski predsjednik nije detaljno opisao koliko još ili kada se ta smanjenja mogu očekivati.
Prema izvorima, objava koja je iznenadila visoko zapovjedništvo NATO-a nema puno detalja. Washington nije detaljno naveo jesu li vojnici koji će napustiti Njemačku iz rotacije koja se neće nadopunjavati, zračne eskadrile ili su vojnici dio osnovne jedinice.
"Ne znamo što su te snage, je li to osnova brigade? Zračne eskadrile?", rekao je za Euronews bivši američki veleposlanik pri NATO-u Ivo Daalder. "Nema detalja jer je Trump jednostavno izmislio ovaj broj", rekao je drugi američki izvor.
Vojni planeri minimiziraju utjecaj koji će najmanje 5000 američkih vojnika manje imati na europsku sigurnosnu poziciju, s obzirom na promjenjivu prirodu ratovanja koja se manje oslanja na vojnike, a više na tehnologiju i napredno naoružanje.
Štoviše, nekoliko europskih saveznika, posebno Njemačka, znatno je ojačalo vlastitu obranu tijekom protekle godine. Zemlje NATO-a pripremale su se za potencijalnu reviziju prisutnosti američkih vojnika, za koju su znale da se može dogoditi u svakom trenutku. Unatoč tome, očekivale su da će biti konzultirane prije bilo kakve takve odluke koja izravno utječe na europsku sigurnost i teritorij NATO-a.
Iz prijestolnica NATO-a zagovara se stav da bi se dogodilo uredno, kolaborativno povlačenje američkih snaga, gdje bi saveznici, potpuno upoznati sa situacijom, izbjegli ozbiljno narušavanje NATO-ovih sposobnosti odvraćanja.
Dužnosnici NATO-a donose zaključke o vremenu objave nakon što se Trump uvrijedio zbog komentara njemačkog kancelara Frederica Merza koji je nekoliko dana ranije rekao da Iran "ponižava" Sjedinjene Države i da je Washington ušao u rat s loše osmišljenom strategijom.
"Brojka od 5000 je uvjerljiva brojka koju je Trump skinuo s neba jer je želio učiniti nešto demonstrativno kao dio svog sukoba s Merzom", rekao je američki izvor za Euronews.
Trump je u srijedu navečer objavio prvu izjavu nakon Merzovih izjava u kojoj je rekao da Pentagon "proučava" kako smanjiti američku prisutnost u Njemačkoj, a kasnije je dodao da bi "njemački kancelar trebao posvetiti više vremena okončanju rata s Rusijom/Ukrajinom i popravljanju svoje slomljene Zemlje".
Nekoliko sati kasnije, glavni glasnogovornik Pentagona Sean Parnell rekao je za Fox News da je ministar rata "naredio povlačenje otprilike 5000 vojnika iz Njemačke".
Bijela kuća također je bijesna na europske saveznike jer su odbili Trumpove pozive da se pridruže ratu u Iranu. Trump je kritizirao neke od njih, kao i sam NATO savez, opisujući ga kao "papirnatog tigra". "Recimo samo da je bilo vrlo kratko vrijeme između Trumpove prve objave u kojoj je rekao da "proučava" kako smanjiti broj vojnika nakon sukoba s Merzom, a zatim iznenadne objave", rekao je drugi izvor iz NATO-a za Euronews.
U međuvremenu, Allison Hart, glasnogovornica glavnog tajnika NATO-a Marka Ruttea, izdala je izjavu u kojoj je rekla "surađujemo sa SAD-om kako bismo razumjeli detalje. Ova prilagodba naglašava potrebu da Europa više ulaže u obranu i preuzme veći dio odgovornosti za našu zajedničku sigurnost".
Američke trupe su snažno raspoređene u Njemačkoj još od Hladnog rata, a danas imaju raspoređeno više od 36 000 aktivnih vojnika. Njihova prisutnost smatra se više od nasljeđa Hladnog rata, već važnom projekcijom američke moći na globalnoj razini.
To je stvar za koju Daalder kaže da je Trumpova administracija propustila. Bivši veleposlanik kaže da Trump propušta širu sliku u svojoj nastojanju da kazni europske saveznike zbog nepridruživanja ratu u Iranu.
"Misli da može kazniti saveznike uklanjanjem trupa, ali šteti američkim interesima. On samo pokazuje da ne razumije kako se služe američkim interesima. Vjeruje da imamo trupe u Europi isključivo s ciljem da drugima učinimo uslugu. Suština je da Europa više nije prva, druga, treća ili čak četvrta na listi prioriteta za SAD", poručio je za Euronews.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare