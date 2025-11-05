Preminuo je snimatelj Boris Kavić: "Bio je odličan i nezamjenjiv prijatelj, kvalitetna i pravedna osoba"

Boris se isticao i u odnosu prema kolegama. Iznimno razuman i pravedan, kako kažu njegovi kolege, olakšavao je i najkompliciranija snimanja. Znao je da je njegovo najmoćnije oruđe kamera, koju je vješto koristio da zabilježi stvarnost oko nas, a da svojom prisutnošću ne utječe na događaje i ljude koje snima. Vještina je to koju nema baš svatko. Cijenili su ga i stariji i mlađi kolege, kojima je često davao savjete s očinskim pristupom. S Borisom je bilo lako, kažu, jer je imao strpljenja, bio je iskusan i siguran u sebe, staložen, nije dopuštao da išta nadvlada razum.