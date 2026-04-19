TMZ glavobolja: Uzrok, simptomi i kako liječiti ovu neugodnu pojavu koja nastaje - u čeljusti
TMZ glavobolja nastaje kada temporomandibularni zglob ne funkcionira kako treba. Ovaj zglob povezuje čeljust s lubanjom. Važan je za radnje kao što su žvakanje, otvaranje usta i slično. Ipak, kada zglob ne funkcionira javljaju se bolovi u licu i glavi, točnije u slijepoočnici.
Zglob u čeljusti ima važnu ulogu, a kada ne radi kako treba može doći do posebne vrste glavobolje. Ova glavobolja nastaje iz više razloga, osjeti se kao bol sa strane ili u cijeloj čeljusti, a tretira se lijekovima protiv bolova i oblozima, dok je u nekim slučajevima potrebna operacija.
Što je TMZ glavobolja?
TMZ glavobolja je usko povezana s čeljusti. Do nje najčešće dolazi kada disk u temporomandibularnom zglobu nije više na svojem mjestu. U ovom slučaju će se simptomi javljati postepeno i pogoršavati se s vremenom.
TMZ glavobolja može nastati zbog pojedinih stanja ili bolesti koji traju dulje vremena. Može se pojaviti i nestati, a najčešće traje oko dva tjedna.
Kako nastaje TMZ glavobolja?
Ova vrsta glavobolje može nastati iz više razloga.
Neki od njih su:
Osim navedenoga, TMZ glavobolja može nastati i zbog nekih kroničnih stanja.
Ovdje spadaju kronična bol u leđima, fibromialgija, sindrom iritabilnog crijeva, problemi sa spavanjem, anksioznost ili depresija, reumatoidni artritis i tinitus. Kada su ova stanja izražena i sama glavobolja se može pogoršati.
Glavni simptomi TMZ glavobolje
Neki od najčešćih simptoma TMZ glavobolje su bol u jednom ili više dijelova glave ili lica, bol u vilici, bol koja se pogoršava kod žvakanja ili zijevanja, pucketanje za vrijeme otvaranja usta i natečenost lica.
Osim toga se može javiti i vrtoglavica ili osjetljivost zubi.
Sama bol se može osjetiti u čeljusti, obrazima, u sljepoočnici ili u području oko očiju. Bol se nekada javlja čak i u ramenima, vratu ili gornjem dijelu leđa.
Kako se TMZ glavobolja dijagnosticira?
Ako sumnjate da imate ovu glavobolju, najbolje je posjetiti liječnika i ispričati mu sve simptome. Primijetite kada se simptomi pogoršavaju ili kada se točno javljaju.
Liječnik će nakon toga pregledati čeljust i gledati će koliko je opseg pokreta.
U nekim slučajevima će biti potrebno napraviti dodatne testove poput rendgena, CT-a, ultrazvuka il magnetske rezonance. Na ovaj način će se bolje vidjeti stanje.
Jednako tako, bolje će se vidjeti radi li se o migreni ili TMZ glavobolji.
Kako se TMZ glavobolja tretira?
Baš kao i druge vrste glavobolje, pomoći će više stvari. Prije svega, mogu pomoći lijekovi protiv bolova, odmaranje, ali i vježbanje čeljusti. Pomoći će i hladni ili topli oblozi na licu koji se drže oko 15 minuta.
Važno je za vrijeme bolova paziti i na prehranu, odnosno jesti mekaniju hranu ili juhe, a izbjegavati hranu poput kokica, orašastih plodova ili žvakanja žvakaće gume. Pomoći mogu i posebne udlage za zube koje se rade kod zubara.
Dugoročnije rješenje bolova je operacija čeljusti.
Zaključak
TMZ glavobolja može izazvati bolove u čeljusti i drugim dijelovima tijela. Neugodna je, a tretira se lijekovima protiv bolova, prilagođenom prehranom, udlagama ili operacijom.
Postoje razni uzroci ove glavobolje, a potrebno je posjetiti liječnika koji će postaviti dijagnozu, napraviti potrebne testove i preporučiti liječenje.
