Oglas

Donosimo savjete

TMZ glavobolja: Uzrok, simptomi i kako liječiti ovu neugodnu pojavu koja nastaje - u čeljusti

author
N1 Info
|
19. tra. 2026. 07:02
Sad woman suffering from headache and sitting on the bed with eyes closed while holding her head in pain.
Freepik/Ilustracija

TMZ glavobolja nastaje kada temporomandibularni zglob ne funkcionira kako treba. Ovaj zglob povezuje čeljust s lubanjom. Važan je za radnje kao što su žvakanje, otvaranje usta i slično. Ipak, kada zglob ne funkcionira javljaju se bolovi u licu i glavi, točnije u slijepoočnici.

Oglas

Zglob u čeljusti ima važnu ulogu, a kada ne radi kako treba može doći do posebne vrste glavobolje. Ova glavobolja nastaje iz više razloga, osjeti se kao bol sa strane ili u cijeloj čeljusti, a tretira se lijekovima protiv bolova i oblozima, dok je u nekim slučajevima potrebna operacija.

Što je TMZ glavobolja?

TMZ glavobolja je usko povezana s čeljusti. Do nje najčešće dolazi kada disk u temporomandibularnom zglobu nije više na svojem mjestu. U ovom slučaju će se simptomi javljati postepeno i pogoršavati se s vremenom.

TMZ glavobolja može nastati zbog pojedinih stanja ili bolesti koji traju dulje vremena. Može se pojaviti i nestati, a najčešće traje oko dva tjedna.

Kako nastaje TMZ glavobolja?

Ova vrsta glavobolje može nastati iz više razloga.

Neki od njih su:

  • pretjerano korištenje čeljusti
  • škripanje zubima (bruksizam)
  • ozljeda vilice, glave ili vrata
  • artritis
Umor i glavobolja
Freepik/Ilustracija

Osim navedenoga, TMZ glavobolja može nastati i zbog nekih kroničnih stanja.

Ovdje spadaju kronična bol u leđima, fibromialgija, sindrom iritabilnog crijeva, problemi sa spavanjem, anksioznost ili depresija, reumatoidni artritis i tinitus. Kada su ova stanja izražena i sama glavobolja se može pogoršati.

Glavni simptomi TMZ glavobolje

Neki od najčešćih simptoma TMZ glavobolje su bol u jednom ili više dijelova glave ili lica, bol u vilici, bol koja se pogoršava kod žvakanja ili zijevanja, pucketanje za vrijeme otvaranja usta i natečenost lica.

Osim toga se može javiti i vrtoglavica ili osjetljivost zubi.

Sama bol se može osjetiti u čeljusti, obrazima, u sljepoočnici ili u području oko očiju. Bol se nekada javlja čak i u ramenima, vratu ili gornjem dijelu leđa.

Kako se TMZ glavobolja dijagnosticira?

Ako sumnjate da imate ovu glavobolju, najbolje je posjetiti liječnika i ispričati mu sve simptome. Primijetite kada se simptomi pogoršavaju ili kada se točno javljaju.

Liječnik će nakon toga pregledati čeljust i gledati će koliko je opseg pokreta.

U nekim slučajevima će biti potrebno napraviti dodatne testove poput rendgena, CT-a, ultrazvuka il magnetske rezonance. Na ovaj način će se bolje vidjeti stanje.

Jednako tako, bolje će se vidjeti radi li se o migreni ili TMZ glavobolji.

Kako se TMZ glavobolja tretira?

Baš kao i druge vrste glavobolje, pomoći će više stvari. Prije svega, mogu pomoći lijekovi protiv bolova, odmaranje, ali i vježbanje čeljusti. Pomoći će i hladni ili topli oblozi na licu koji se drže oko 15 minuta.

Važno je za vrijeme bolova paziti i na prehranu, odnosno jesti mekaniju hranu ili juhe, a izbjegavati hranu poput kokica, orašastih plodova ili žvakanja žvakaće gume. Pomoći mogu i posebne udlage za zube koje se rade kod zubara.

Dugoročnije rješenje bolova je operacija čeljusti.

Zaključak

TMZ glavobolja može izazvati bolove u čeljusti i drugim dijelovima tijela. Neugodna je, a tretira se lijekovima protiv bolova, prilagođenom prehranom, udlagama ili operacijom.

Postoje razni uzroci ove glavobolje, a potrebno je posjetiti liječnika koji će postaviti dijagnozu, napraviti potrebne testove i preporučiti liječenje.

Teme
glavobolja liječenje glavobolje lubanja tmz glavobolja zglob čeljust

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ