FOTO, VIDEO / EU pooštrava sankcije protiv Irana, Trump ponovno prijeti: Gube pola milijarde dolara dnevno!

Europska unija proširit će kriterije svojih sankcija protiv Irana kako bi obuhvatila i one odgovorne za blokadu Hormuškog tjesnaca, rekla su za Reuters dva neimenovana diplomata EU-a.

"Postignut je politički dogovor među veleposlanicima da ćemo promijeniti kriterije u režimu sankcija protiv Irana kako bismo mogli uvrstiti i osobe i subjekte odgovorne za ometanje slobode plovidbe u Hormuškom tjesnacu", rekao je jedan od diplomata.

Drugi diplomatski izvor naveo je da će Europskoj službi za vanjsko djelovanje trebati nekoliko tjedana za pripremu novih popisa sankcioniranih.

Ta je služba zadužena za stavljanje pojedinaca i kompanija pod sankcije, dok Europska komisija upravlja sektorskim ograničenjima.

Teheran je zatvorio tjesnac nakon početka američko-izraelskog rata protiv Irana 28. veljače. Time je prekinut protok približno jedne petine svjetskih zaliha nafte i ukapljenog prirodnog plina.

U siječnju je Europska unija proglasila Iranski korpus čuvara revolucije "terorističkom organizacijom", a u ožujku je na popis sankcioniranih uvrstila i iranske dužnosnike, optužujući ih za kršenje ljudskih prava.

Više od desetak tankera prošlo je kroz Hormuški tjesnac nakon što je Iran u petak nakratko objavio da je prolaz otvoren, no primirje je dovedeno u pitanje kada su Sjedinjene Američke Države zaplijenile iranski teretni brod, istodobno održavajući vlastitu pomorsku blokadu iranskih luka.