FOTO, VIDEO / EU pooštrava sankcije protiv Irana, Trump ponovno prijeti: Gube pola milijarde dolara dnevno!

Iran je uzvratio nakon što su Sjedinjene Američke Države zaplijenile teretni brod pod iranskom zastavom u Hormuškom tjesnacu. Napad dolazi svega nekoliko sati nakon što je američki predsjednik Donald Trump najavio da šalje svoj tim u Islamabad radi mogućih razgovora s Iranom. Međutim, iranski izvor navodi da se Teheran neće pojaviti na pregovorima dok SAD ne ukine blokadu.
Desetodnevno primirje između Izraela i Libanona i dalje traje te predstavlja ključni dio pregovora između SAD-a i Irana. No tijekom vikenda poginula su najmanje tri vojnika, uključujući dva izraelska vojnika i jednog francuskog mirovnjaka.
20:57
prije 44 min.
"Gube pola milijarde dolara dnevno"
U najnovijoj objavi na društvenoj mreži Truth Social, jednoj u nizu vezanih uz rat, Donald Trump poručio je da Sjedinjene Američke Države neće ukinuti blokadu iranskih luka dok Iran ne pristane na sporazum.
"BLOKADA, koju nećemo ukinuti dok ne bude postignut 'SPORAZUM', potpuno uništava Iran", napisao je Trump.
"Gube 500 milijuna dolara dnevno, što je neodrživo čak i u kratkom roku", dodao je.
20:52
prije 49 min.
Europska unija pooštrava sankcije protiv Irana
Europska unija proširit će kriterije svojih sankcija protiv Irana kako bi obuhvatila i one odgovorne za blokadu Hormuškog tjesnaca, rekla su za Reuters dva neimenovana diplomata EU-a.
"Postignut je politički dogovor među veleposlanicima da ćemo promijeniti kriterije u režimu sankcija protiv Irana kako bismo mogli uvrstiti i osobe i subjekte odgovorne za ometanje slobode plovidbe u Hormuškom tjesnacu", rekao je jedan od diplomata.
Drugi diplomatski izvor naveo je da će Europskoj službi za vanjsko djelovanje trebati nekoliko tjedana za pripremu novih popisa sankcioniranih.
Ta je služba zadužena za stavljanje pojedinaca i kompanija pod sankcije, dok Europska komisija upravlja sektorskim ograničenjima.
Teheran je zatvorio tjesnac nakon početka američko-izraelskog rata protiv Irana 28. veljače. Time je prekinut protok približno jedne petine svjetskih zaliha nafte i ukapljenog prirodnog plina.
U siječnju je Europska unija proglasila Iranski korpus čuvara revolucije "terorističkom organizacijom", a u ožujku je na popis sankcioniranih uvrstila i iranske dužnosnike, optužujući ih za kršenje ljudskih prava.
Više od desetak tankera prošlo je kroz Hormuški tjesnac nakon što je Iran u petak nakratko objavio da je prolaz otvoren, no primirje je dovedeno u pitanje kada su Sjedinjene Američke Države zaplijenile iranski teretni brod, istodobno održavajući vlastitu pomorsku blokadu iranskih luka.
20:43
prije 59 min.
Poginulo gotovo 2400 Libanonaca
Libanonske vlasti objavile su da je otpočetka izraelskih napada početkom ožujka poginulo 2387 osoba, a 7602 ih je ranjeno.
20:33
prije 1 h
Trump: Polako, nisam pod pritiskom...
Američki predsjednik Donald Trump obećao je da će danas doći do mirovnog sporazuma s Iranom, ali dan je na odmaku. "Polako... Nisam pod pritiskom, do sporazuma će doći. Samo nemojte vjerovati lažnim vijestima i demokratima koji tvrde da sam pod pritiskom taj sporazum izvesti baš danas. Ja sam taj koji postavlja uvjete."
20:28
prije 1 h
Macron poziva na deeskalaciju
Francuski predsjednik Emmanuel Macron pozvao je Sjedinjene Države i Iran na deeskalaciju usred povećanih napetosti u Hormuškom tjesnacu tijekom vikenda.
"Naš stav ostaje isti. Moramo riješiti stvari putem diplomacije. Svi se moraju smiriti", rekao je Macron na zajedničkoj konferenciji za medije s poljskim premijerom Donaldom Tuskom.
"Vjerojatno je da su nakon američke odluke o održavanu ciljane blokade Hormuza..., iranske vlasti promijenile svoj početni stav (o ponovnom otvaranju tjesnaca). Mislim da je to greška obje strane", izjavio je Macron tijekom konferencije za novinare u Gdanjsku, u sjevernoj Poljskoj.
Sjedinjene Države još uvijek blokiraju iranske luke, dok je Iran ukinuo, a zatim ponovno nametnuo vlastitu blokadu Hormuškog tjesnaca kroz koji obično prolazi otprilike petina svjetske nafte i ukapljenog plina.
Macron je također rekao da Francuska nije bila meta napada u Hormuškom tjesnacu nakon što je Iran u subotu pucao na brodove, uključujući kontejnerski brod u vlasništvu francuske tvrtke CMA CGM. Tvrtka je pucnjavu opisala kao "hice upozorenja" i rekla da je posada bila sigurna.
"Sve ovo ne bi nas trebalo dovesti do eskalacije. Sve bi nas to trebalo dovesti do toga da konsolidiramo ono što smo dobili u petak, bezuvjetno ponovno otvaranje, bez selekcije, bez putarine, Hormuškog tjesnaca", istaknuo je.
18:33
prije 3 h
Izrael i Libanon održat će drugi krug pregovora u četvrtak
Izraelski i libanonski predstavnici održat će drugi krug pregovora u Washingtonu u četvrtak, rekao je glasnogovornik State Departmenta.
Pregovori će se održati na razini veleposlanika u State Departmentu.
Izrael će predstavljati njegov veleposlanik u Sjedinjenim Državama, Yechiel Leiter, rekao je jedan izvor za Reuters.
To će biti prvi razgovori između dviju zemalja otkako je stupilo na snagu 10-dnevno primirje između Izraela i Libanona.
Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je u četvrtak da je pristao na privremeni desetodnevni prekid vatre u Libanonu kako bi se dalo vremena za oblikovanje inicijative američkog predsjednika Donalda Trumpa za mirovni sporazum između Izraela i Libanona.
17:24
prije 4 h
Trump: Izrael me nije nagovorio na rat s Iranom
Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da ga Izrael nije nagovorio na napad na Iran, nakon medijskih izvješća da je izraelski premijer Benjamin Netanyahu utjecao na njegovu odluku.
"Izrael me nikada nije nagovarao na rat s Iranom; to su učinili rezultati 7. listopada, koji su se nadovezali na moje cjeloživotno mišljenje da IRAN NIKADA NE SMIJE IMATI NUKLEARNO ORUŽJE", napisao je Trump u objavi na mreži Truth Social.
Trump se referirao na Hamasov napad na Izrael 7. listopada 2023. godine nakon kojeg je počeo rat u Pojasu Gaze.
Trump je u objavi također naveo da će "rezultati u Iranu biti nevjerojatni", što dolazi u trenutku dok se Sjedinjene Države pripremaju za nastavak pregovora u Pakistanu, iako je Iran još neodlučan.
"A ako su novi čelnici Irana (promjena režima!) pametni, Iran može imati sjajnu i prosperitetnu budućnost!", poručio je Trump.
17:14
prije 4 h
Cijene nafte opet rastu
Cijene nafte porasle su na međunarodnim tržištima iznad 94 dolara, uz opetovano podizanje temperature u Hormuškom tjesnacu pred istek američko-iranskog primirja i splasnulu nadu ulagača da bi se opskrba uskoro mogla normalizirati.
Na londonskom se tržištu barelom poslijepodne trgovalo po 4,07 dolara višoj cijeni nego na zatvaranju trgovine na kraju prošlog tjedna, od 94,45 dolara. Na američkom tržištu bio je skuplji za 4,05 dolara i stajao je 87,90 dolara.
Na kraju prošlog tjedna raspoloženje na tržištu obilježila je iranska objava otvaranja Hormuškog tjesnaca.
17:02
prije 4 h
Hezbolahova poruka predsjedniku Libanona
Zastupnik Hezbolaha Hassan Fadlallah poručio je da je u interesu libanonskog predsjednika Michela Aouna povući se iz izravnih pregovora s Izraelom, ali je istaknuo kako njegova skupina želi da trenutačno primirje opstane.
"U interesu je države, Libanona, predsjednika republike i vlade da se udalje od puta izravnih pregovora i vrate nacionalnom konsenzusu o najboljoj opciji za Libanon", prenosi AFP njegove riječi.
Dodao je kako će Hezbollah "odbaciti i suprotstaviti se svakom pokušaju nametanja političkih troškova Libanonu kroz ustupke ovom izraelskom neprijatelju", ali je naglasio i da žele "nastavak primirja", uz istodobno povlačenje izraelskih snaga.
16:57
prije 4 h
"Rječnik" rata u Iranu
Gotovo dva mjeseca od početka američko-izraelskog rata protiv Irana, sukob je odnio tisuće života i poremetio glavne energetske tokove. U središtu krize nalazi se Hormuški tjesnac, ključna pomorska točka kroz koju inače prolazi oko 20 posto svjetske opskrbe naftom, a koji je tijekom sukoba više puta bio ograničen ili pod prijetnjom zatvaranja od strane Irana i SAD-a. Više OVDJE.
