Ovih deset diploma umjetna inteligencija mogla bi učiniti suvišnima

Pixabay/Ilustracija

Fakultetske diplome gube vrijednost jer umjetna inteligencija ubrzano automatizira poslove u uredima, što dovodi do otpuštanja i smanjenja potražnje za diplomantima. Područja poput biznisa, marketinga, novinarstva i računarstva posebno su izložena. Studenti moraju razvijati specijalizaciju, jedinstveno ljudske vještine poput kritičkog razmišljanja i liderstva te koristiti AI kako bi ostali konkurentni.

Podijeli

Oglas

Izvještaj Goldman Sachsa procjenjuje da je 300 milijuna radnih mjesta širom svijeta izloženo automatizaciji, dok dvije trećine zanimanja u SAD-u osjeća određeni utjecaj.

Ove diplome gube ekonomsku vrijednost brže nego što sveučilišta mogu ažurirati nastavne planove, piše Forbes.

Fakultetske diplome koje gube utrku s AI

1. Opći poslovni menadžment

AI izrađuje poslovne planove, analizira tržišta i piše strategije. Široka diploma bez specijalizacije stavlja vas među kandidate s istim znanjem. Goldman Sachs procjenjuje da se 46 posto administrativnih zadataka može automatizirati, upravo onih za koje se ovi studenti školuju.

Potrebno je izabrati smjer – financije, operacije, lanac opskrbe ili prodaju. Kombinirajte znanje s vještinama koje AI ne može zamijeniti, poput vođenja tima ili razumijevanja ljudi.

2. Osnovne diplome iz marketinga

Kreiranje sadržaja, vođenje kampanja i izvještavanje već obavlja AI. Istraživanje pokazuje da 48 posto kompanija koje koriste ChatGPT već zamjenjuje radnike.

Ono što ostaje vrijedno jest osjećaj za tržište, pozicioniranje i strategija distribucije. Ljudi trebaju upravljati kreativnim procesom, a AI izvršavati zadatke.

3. Novinarstvo i medijske studije

AI generira članke, sažetke i naslove u velikim količinama. Početne pozicije u redakcijama nestaju jer su automatizirane. Istraživanja pokazuju da mnogi očekuju pad broja novinarskih poslova u narednim desetljećima.

Vrijednost ostaje u istraživačkom novinarstvu, mišljenju i autentičnom izrazu.

4. Komunikologija

Pisanje e-mailova, internih poruka i priopćenja za javnost već sada AI radi vrlo dobro. Ove diplome pripremaju za poslove koji su postali prirodno područje AI-a.

Bez dodatnih vještina poput liderstva ili upravljanja krizama, diploma sama po sebi više nije dovoljna.

5. Pravni asistenti

AI analizira dokumente i pronalazi pravne presedane u nekoliko sekundi. Oko 44 posto pravnih zadataka može uskoro biti automatizirano.

Najveća vrijednost ostaje na vrhu – u savjetovanju, pregovorima i sudskoj strategiji.

6. Osnovne studije računalnih znanosti

AI piše kod i razvija aplikacije. Diploma bez dublje specijalizacije vodi na zasićeno tržište rada.

Potrebno je ići dublje – sigurnost, infrastruktura ili AI specijalizacija donose prednost.

7. Računovodstvo

Knjigovodstvo i financijski izvještaji temelje se na pravilima koja AI brzo izvršava. Procjene govore da se do 86 posto ovih zadataka može automatizirati.

Savjetovanje i strateško planiranje ostaju ključni.

8. Financije

Modeliranje i analiza podataka sada su područje umjetne inteligencije. Diplome koje se oslanjaju isključivo na te vještine gube vrijednost.

Fokus treba prebaciti na investicijske strategije i fintech.

9. Grafički dizajn

AI kreira logotipe i vizuale u nekoliko minuta. Svjetski ekonomski forum navodi da je grafički dizajn među zanimanjima koja najbrže opadaju.

Vrijednost ostaje u kreativnom smjeru i strateškom razmišljanju.

10. Engleska književnost

Generativni AI brzo proizvodi tekst, smanjujući potrebu za rutinskim pisanjem. Pisanje i kritičko razmišljanje ostaju važni, ali samo ako se primjenjuju u praksi.