gube utrku s AI
Ovih deset diploma umjetna inteligencija mogla bi učiniti suvišnima
Fakultetske diplome gube vrijednost jer umjetna inteligencija ubrzano automatizira poslove u uredima, što dovodi do otpuštanja i smanjenja potražnje za diplomantima. Područja poput biznisa, marketinga, novinarstva i računarstva posebno su izložena. Studenti moraju razvijati specijalizaciju, jedinstveno ljudske vještine poput kritičkog razmišljanja i liderstva te koristiti AI kako bi ostali konkurentni.
Izvještaj Goldman Sachsa procjenjuje da je 300 milijuna radnih mjesta širom svijeta izloženo automatizaciji, dok dvije trećine zanimanja u SAD-u osjeća određeni utjecaj.
Ove diplome gube ekonomsku vrijednost brže nego što sveučilišta mogu ažurirati nastavne planove, piše Forbes.
Fakultetske diplome koje gube utrku s AI
1. Opći poslovni menadžment
AI izrađuje poslovne planove, analizira tržišta i piše strategije. Široka diploma bez specijalizacije stavlja vas među kandidate s istim znanjem. Goldman Sachs procjenjuje da se 46 posto administrativnih zadataka može automatizirati, upravo onih za koje se ovi studenti školuju.
Potrebno je izabrati smjer – financije, operacije, lanac opskrbe ili prodaju. Kombinirajte znanje s vještinama koje AI ne može zamijeniti, poput vođenja tima ili razumijevanja ljudi.
2. Osnovne diplome iz marketinga
Kreiranje sadržaja, vođenje kampanja i izvještavanje već obavlja AI. Istraživanje pokazuje da 48 posto kompanija koje koriste ChatGPT već zamjenjuje radnike.
Ono što ostaje vrijedno jest osjećaj za tržište, pozicioniranje i strategija distribucije. Ljudi trebaju upravljati kreativnim procesom, a AI izvršavati zadatke.
3. Novinarstvo i medijske studije
AI generira članke, sažetke i naslove u velikim količinama. Početne pozicije u redakcijama nestaju jer su automatizirane. Istraživanja pokazuju da mnogi očekuju pad broja novinarskih poslova u narednim desetljećima.
Vrijednost ostaje u istraživačkom novinarstvu, mišljenju i autentičnom izrazu.
4. Komunikologija
Pisanje e-mailova, internih poruka i priopćenja za javnost već sada AI radi vrlo dobro. Ove diplome pripremaju za poslove koji su postali prirodno područje AI-a.
Bez dodatnih vještina poput liderstva ili upravljanja krizama, diploma sama po sebi više nije dovoljna.
5. Pravni asistenti
AI analizira dokumente i pronalazi pravne presedane u nekoliko sekundi. Oko 44 posto pravnih zadataka može uskoro biti automatizirano.
Najveća vrijednost ostaje na vrhu – u savjetovanju, pregovorima i sudskoj strategiji.
6. Osnovne studije računalnih znanosti
AI piše kod i razvija aplikacije. Diploma bez dublje specijalizacije vodi na zasićeno tržište rada.
Potrebno je ići dublje – sigurnost, infrastruktura ili AI specijalizacija donose prednost.
7. Računovodstvo
Knjigovodstvo i financijski izvještaji temelje se na pravilima koja AI brzo izvršava. Procjene govore da se do 86 posto ovih zadataka može automatizirati.
Savjetovanje i strateško planiranje ostaju ključni.
8. Financije
Modeliranje i analiza podataka sada su područje umjetne inteligencije. Diplome koje se oslanjaju isključivo na te vještine gube vrijednost.
Fokus treba prebaciti na investicijske strategije i fintech.
9. Grafički dizajn
AI kreira logotipe i vizuale u nekoliko minuta. Svjetski ekonomski forum navodi da je grafički dizajn među zanimanjima koja najbrže opadaju.
Vrijednost ostaje u kreativnom smjeru i strateškom razmišljanju.
10. Engleska književnost
Generativni AI brzo proizvodi tekst, smanjujući potrebu za rutinskim pisanjem. Pisanje i kritičko razmišljanje ostaju važni, ali samo ako se primjenjuju u praksi.
