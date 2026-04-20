bez konkurencije
Grad u kojem je rođeno najviše milijardera na svijetu
Nije nepoznanica da su SAD dom najvećem broju milijardera na svijetu, njih 1.647. Međutim, jedna savezna država i jedan grad posebno se ističu.
Oglas
Savezna država New York predvodi SAD po broju rođenih milijardera sa 90 – više nego Kalifornija i Teksas zajedno. Po glavi stanovnika, New York je također na prvom mjestu, dok se Massachusetts i Missouri ističu kao države koje postižu iznadprosječne rezultate. SAD su proizvele više milijardera nego bilo koja druga zemlja, a neke savezne države proizvele su ih znatno više od drugih.
Karta ispod prikazuje gdje su rođeni američki milijarderi, na temelju analize PlayersTimea iz 2026. godine o Forbesovoj listi milijardera u stvarnom vremenu.
Obuhvaća milijardere s dostupnim podacima o mjestu rođenja te uspoređuje ukupan broj rođenih milijardera u svakoj državi i njihov udio na milijun stanovnika.
Najviše milijardera rođeno po glavi stanovnika
Prilagođavanjem broju stanovnika, odnosno promatrajući broj milijardera na milijun ljudi, dobivaju se neki iznenađujući rezultati, poput snažnog učinka Massachusettsa (3,2) i Missourija (2,6). Ove države nadmašuju sve osim jedne po broju rođenih milijardera po glavi stanovnika.
Ako Massachusetts i Missouri iznenađuju, New York (4,5) svakako ne. Unatoč tome što je jedna od najmnogoljudnijih američkih država, Empire State uspijeva nadmašiti ostalih 49 država čak i po broju stanovnika.
To je u velikoj mjeri zahvaljujući gradu New Yorku, koji je iznjedrio više milijardera nego bilo koje drugo mjesto na svijetu.
Države u kojima je rođeno najviše milijardera
Nije iznenađujuće da, s obzirom na visoku stopu po glavi stanovnika i velik broj stanovnika, New York zauzima prvo mjesto i po ukupnom broju (90).
Među analiziranim milijarderima, više ih je rođeno u toj državi nego u sljedeće dvije najistaknutije države, Kaliforniji (51) i Teksasu (32), zajedno, unatoč tome što su obje brojnije po stanovništvu i imaju velike industrije poput energetike i tehnologije.
U tom kontekstu, visoka pozicija New Yorka odražava ne samo središnju ulogu istoimenog grada u globalnom gospodarstvu, već i njegove povijesne centre bogatstva poput okruga Westchester, koji ima jedne od najviših poreza na imovinu u zemlji.
Najbogatija osoba rođena u SAD-u
Prema Forbesu, najbogatiji čovjek na svijetu 2026. godine je Elon Musk, koji je rođen u Južnoj Africi prije nego što je stekao bogatstvo u Sjedinjenim Državama. Njegova neto vrijednost prelazi 800 milijardi dolara.
Međutim, drugoplasirani i suosnivač Googlea Larry Page, s neto vrijednošću od gotovo 250 milijardi dolara, rođen je u Lansingu u Michiganu, što ga čini najbogatijom osobom na svijetu rođenom u SAD-u.
Nakon Pagea, sljedeći najbogatiji Amerikanac po mjestu rođenja bio bi osnivač Amazona Jeff Bezos, četvrti na Forbesovoj listi, rođen u Albuquerqueu u Novom Meksiku, s trenutačnom neto vrijednošću od 225 milijardi dolara.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas