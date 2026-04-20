VIDEO / Od turističkog raja do ruševina: Tužna sudbina mjesta koje je u sezoni posjećivalo 20.000 ljudi

Mjesto, smješteno na obali Lago Epecuéna, slanog jezera u pokrajini Buenos Aires, tijekom 20. stoljeća privlačilo je tisuće posjetitelja željnih odmora i liječenja tamošnjom vodom, čija je koncentracija soli bila među najvišima na svijetu, odmah iza Mrtvog mora. Danas su od nekoć blistavog mjesta ostale tek ruševine i zahrđali stupovi prekriveni slojem soli, koji su postali turistička atrakcija poznata kao "Atlantida pampasa“.