Villa Epecuén
VIDEO / Od turističkog raja do ruševina: Tužna sudbina mjesta koje je u sezoni posjećivalo 20.000 ljudi
Villa Epecuén, nekoć jedno od najpoznatijih lječilišnih odmarališta u Argentini, danas stoji kao mračan podsjetnik na to kako priroda lako može poremetiti ljudske planove.
Mjesto, smješteno na obali Lago Epecuéna, slanog jezera u pokrajini Buenos Aires, tijekom 20. stoljeća privlačilo je tisuće posjetitelja željnih odmora i liječenja tamošnjom vodom, čija je koncentracija soli bila među najvišima na svijetu, odmah iza Mrtvog mora. Danas su od nekoć blistavog mjesta ostale tek ruševine i zahrđali stupovi prekriveni slojem soli, koji su postali turistička atrakcija poznata kao "Atlantida pampasa“.
Mjesto Epecuén s ljekovitom vodom doživjelo je procvat već u 20-im godinama prošlog stoljeća, kada se razvilo u pravo malo odmaralište. Hoteli, restorani, trgovine pa čak i željeznička linija iz Buenos Airesa omogućili su lak pristup i donijeli mu veliku popularnost.
U vrijeme najvećeg procvata grad je u sezoni primao do 20.000 turista, dok je stalnih stanovnika bilo oko pet tisuća. Posjetitelji su dolazili zbog terapijskih kupki za koje se tvrdilo da pomažu kod reume, kožnih bolesti i raznih drugih tegoba.
Početkom 80-ih godina 20. stoljeća regiju su pogodile obilne kiše. Razina jezera postupno je rasla, a pritisak na zaštitne nasipe sve se više povećavao. Dana 10. studenoga 1985. nasip je naposljetku popustio. Voda je preplavila grad i progutala ga. Stanovnici su u panici pobjegli, ponijevši sa sobom samo najnužnije.
U nekoliko tjedana voda je dosegnula visinu od nekoliko metara, a s vremenom je potpuno prekrila Epecuén. Na vrhuncu poplave grad je bio pod više od 10 metara slane vode.
Tek nakon 2009. godine, kada su sušna razdoblja snizila razinu vode, Epecuén se ponovno pojavio. Prizor koji se ukazao bio je daleko od onoga kojeg su se sjećali bivši stanovnici. Slana voda uništila je gotovo sve.
Danas šetnja Epecuénom djeluje gotovo nadrealno. Ulice koje su nekada bile pune ljudi sada su napuštene. Ostaci hotela, kazališta i trgovina još uvijek pružaju uvid u nekadašnji izgled grada.
Stepenice koje ne vode nikamo, izblijedjeli natpisi, ostaci igrališta, zahrđali predmeti i tanak sloj soli daju ovom mjestu nezaboravan pečat koji privlači znatiželjnike.
Istodobno, jezero zadržava svoju jedinstvenost. Njegova voda ima visoku koncentraciju minerala, a okolna mjesta, poput obližnjeg Carhuéa, pokušavaju oživjeti turizam ponudom termalnih tretmana i kupanja u obnovljenim objektima. Sam Epecuén ostaje netaknut, poput muzeja na otvorenom, koji je dobio nadimak Atlantida pampasa.
