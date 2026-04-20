Europska država koju turisti stalno zaobilaze, a djeluje potpuno idilično

Iako je Luksemburg jedna od najbogatijih zemalja na svijetu, to bogatstvo nećete vidjeti u kiču ili ekstravaganciji. Nema potrebe za dokazivanjem. Sve funkcionira tiho, učinkovito i gotovo neprimjetno. Financijski sektor čini srce ekonomije, ali Luksemburg nije samo „zemlja banaka“. Ovdje se razvijaju tehnologije, logistika pa čak i svemirska industrija. Ipak, za posjetitelja je najvažnije ono što proizlazi iz tog sustava – sigurnost, urednost i osjećaj da se nalazite na mjestu gdje stvari imaju smisla.