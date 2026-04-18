Titranje oka: Uzrok, simptomi i kako se tretira ovaj ponekad neugodan problem?

Titranje oka je česta i vrlo neugodna pojava. Najčešće do titranja dolazi zbog umora, stresa ili pak zbog povećanog unosa kofeina. Ova pojava nije opasna kada se javlja povremeno i ne traje predugo. Ipak, kada utječe na vid i kada ne možete obavljati svakodnevne poslove, potrebno je posjetiti liječnika.

Svi su barem jednom doživjeli titranje oka. Nekada do titranja dolazi zbog samih živaca u oku, a nekada su razlog mišići na licu.

Upravo se zato i titranje može osjetiti samo u oku ili na cijeloj strani lica. U većini slučajeva se ne radi o opasnoj pojavi.

Zašto dolazi do titranja oka?

Titranje oka može imati više uzroka.

Najčešće se radi o velikoj količini stresa ili anksioznosti, umoru ili lošem spavanju, a nekada će razlog biti previše kofeina. U nekim slučajevima do titranja oka može doći zbog osjetljivosti oka na svjetlost.

Jednako tako, do ove pojave dolazi i zbog pojedinih lijekova ili nedostatka pojedinih nutrijenata poput magnezija ili vitamina B. Titranje mogu izazvati i lijekovi ili pušenje.

Titranje nije bolno, samo je nezgodno i iritantno.

Kako se titranje oka tretira kod kuće?

U većini će slučajeva titranje oka prestati samo od sebe. Može trajati nekoliko minuta ili sati, nakon čega će prestati.

Prestati može i nakon što prođe stres ili nakon što se osoba naspava.

Prije odlaska kod liječnika, mogu se isprobati metode kako da se titranje zaustavi kod kuće.

Tako će od pomoći biti konzumacija hrane bogate vitaminima i mineralima, spavanje sedam do osam sati navečer, smanjenje stresa i smanjenje kofeina.

Treba znati i da se uz titranje mogu javiti drugi problemi s okom kao što su konjuktivitis, suhe ili crvene oči i natečene oči.

Kako se titranje oka tretira?

Ipak, ako se titranje oka nastavlja i ne prestaje nakon tjedna dana ili kada titranje oka utječe na vid ili kada osoba ne može normalno obavljati svakodnevne aktivnosti, treba otići kod liječnika. Osim kod liječnika, nekada će trebati posjetiti oftalmologa.

Liječnik može prepisati korištenje botoxa ili sličnih lijekova. Nekada će osoba trebati nositi naočale ili leće, dok će nekada biti potrebna operacija.

Samo tretiranje će ovisiti o svakom pojedinom slučaju i ozbiljnosti situacije.

Zaključak

Titranje oka je česta pojava, a može nastati zbog više različitih uzroka. U većini slučajeva će proći samo od sebe kroz nekoliko sati ili dana i ne treba se posebno tretirati.

S druge strane, ako utječe na vid ili traje dulje od tjedan dana, treba posjetiti liječnika.