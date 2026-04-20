Koliko dugo bi trebale trajati šetnje sa psom?

Koliko dugo šetati psa jedno je od najčešćih pitanja među vlasnicima kućnih ljubimaca, a odgovor uvelike ovisi o nizu čimbenika, kao što su dob psa, pasminu, zdravlje i razinu energije.
Iako ne postoji univerzalno pravilo koje vrijedi za sve, stručnjaci se slažu da su redovite i dovoljno duge šetnje važne za fizičko i mentalno zdravlje psa.
Većini odraslih pasa potrebne su barem dvije šetnje od 20 do 30 minuta dnevno. Aktivnije pasmine, poput border colliea ili labradora, često zahtijevaju znatno dulje aktivnosti, do sat vremena ili više dnevno, uz dodatnu igru i stimulaciju. S druge strane, manji ili manje aktivni psi mogu biti zadovoljni kraćim, ali češćim izlascima, piše Klix.ba.
Štenci se obično vode u kraće, ali češće šetnje zbog njihove ograničene izdržljivosti i potrebe za učenjem osnovnih navika.
Stariji psi mogu zahtijevati sporiji tempo i kraće rute, uz pažljivo praćenje njihovog zdravlja.
Veterinari upozoravaju da nedovoljna tjelovježba može dovesti do problema poput pretilosti, anksioznosti i destruktivnog ponašanja. S druge strane, prenaprezanje, posebno kod mladih pasa u razvoju, može uzrokovati probleme sa zglobovima i mišićima.
Važno je naglasiti da šetnja nije samo tjelesna aktivnost, već i prilika za socijalizaciju i mentalnu stimulaciju psa. Istraživanje okoline, kontakt s drugim psima i ljudima, kao i vrijeme provedeno s vlasnikom, igraju ključnu ulogu u cjelokupnoj dobrobiti životinje.
