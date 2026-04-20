Europska zemlja se priprema za rusku invaziju: "Moskva bi mogla izvesti takav potez u bilo kojem trenutku“

NATO se tradicionalno fokusirao na istočno krilo, no Baltičko more sada je također pod prijetnjom.
Oglas
Švedska se priprema za rusku operaciju zauzimanja otoka Gotlanda, prema riječima načelnika oružanih snaga te zemlje.
Švedski načelnik obrane Michael Claesson rekao je da bi Moskva mogla izvesti takav potez "u bilo kojem trenutku“ kako bi testirala odlučnost NATO-a, piše Express.
"Ne mora biti osobito opsežno, već više da pošalju poruku i vide što bi se moglo politički dogoditi“, rekao je Claesson.
NATO-ove vojne vježbe tradicionalno su bile usmjerene na mogući ruski kopneni napad na istočnom krilu Saveza, no pozornost se sada preusmjerava na Baltičko more.
Ratne simulacije uključivale su moguće ruske desante na strateški važne otoke poput Gotlanda u Švedskoj, Bornholma u Danskoj te Hiiumae i Saaremae u Estoniji.
Švedska vojna obavještajna služba upozorila je da je Rusija sposobna proširiti svoj rat u nadolazećim godinama.
Također upozoravaju da bi završetak rata Rusije mogao omogućiti Putinu preraspodjelu snaga bliže teritoriju NATO-a.
Upozorenje dolazi nakon što je Putin izazvao pomamu na društvenim mrežama, jer su snimke navodno pokazale njegovu kolonu kako juri prema Kremlju na kasnonoćni sastanak.
Videosnimka, koja nije neovisno potvrđena, prikazuje nekoliko službenih vozila kako jure kroz rusku prijestolnicu.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas