NAPUNITE BATERIJE NAKON ZIME
Kako prepoznati nedostatak vitamina D u proljeće? Simptomi koji se često brkaju s umorom
Nedostatak vitamina D glavni je razlog zašto se osjećate potpuno iscrpljeno, iako su dani napokon postali topli i sunčani. Umjesto da uživate u proljeću, vjerojatno se veselite odlasku u krevet čim završite s poslom.
Svatko to može lako otpisati kao jednostavan proljetni umor, ali istina je da su vam unutarnje baterije vjerojatno prazne. Dugi zimski mjeseci provedeni u zatvorenom prostoru iscrpili su vaše rezerve i vaše tijelo sada vapi za "vitaminom sunca" kako bi se ponovno pokrenulo.
Taj osjećaj neće sam od sebe nestati - ključno je naučiti čitati suptilne signale koje vam tijelo šalje prije nego što vas kronični umor potpuno slomi, piše Krstarica.
Zima nas je mjesecima držala u hladu, a naše unutarnje baterije praznile su se brže nego što smo mislili. Naša koža gotovo da nije osjetila pravo sunce, pa je tijelo jednostavno zaboravilo kako proizvesti vitamin koji nas održava na životu. Sad, kad je proljeće konačno stiglo, taj nedostatak vitamina D doseže vrhunac i osjećate ga na svakom koraku.
Zato ste vjerojatno uvijek pospani, osjećate neobjašnjivu težinu u nogama i nemate volje obavljati ni najobičnije zadatke. Umjesto da natočite treću šalicu kave i nadate se čudu, promijenite što vam je na tanjuru.
Vašem tijelu trenutno treba plava riba poput lososa, sardina ili skuše, jer su to rijetki i dragocjeni izvori energije koji će vas zaista vratiti na noge.
Koji su glavni simptomi nedostatka vitamina D?
Vaše tijelo vam šalje jasne signale, ali ih vjerojatno brkate s običnim stresom.
Stalni umor, bolovi u kostima i tromi mišići prvi su alarmi koje ne smijete ignorirati.
Ako vam kosa više opada ili vas svaka prehlada "slomi", problem je ozbiljniji od same promjene vremena.
Prestanite tražiti izgovore u umoru, jer se na taj način pravi uzrok samo dulje skriva.
Kako niska razina vitamina D uništava vašu energiju
Ignoriranje ovog naizgled bezopasnog stanja dugoročno uzrokuje ozbiljne probleme sa strukturom kostiju i opći pad imuniteta.
Kako je navedeno u studiji objavljenoj u "North American Journal of Medical Sciences", istraživanje o učinku ispravljanja razine vitamina D na umor potvrđuje da normalizacija njegovog statusa može pomoći u ublažavanju kroničnog umora.
Kada vam nedostaje vitamina D, vaše tijelo jednostavno ne može izvući kalcij iz hrane, pa vaši zglobovi i mišići postaju bolno osjetljivi.
Ako patite od te tupe, dosadne boli u leđima koja ne prolazi ni nakon dobrog sna, to je jasan poziv u pomoć.
Nemojte se forsirati i iscrpljivati napornim treningom dok prvo ne riješite ovaj problem, jer umor koji osjećate nije lijenost, već ozbiljan alarm tijela.
Provjereni koraci za oporavak tijela nakon duge zime
Nemojte misliti da će par krugova na kraju riješiti problem, jer ovo zubato proljetno sunce još uvijek nema snage da vas pravilno "napuni".
Umjesto da nagađate što vam je, najbolje je napraviti krvnu pretragu i točno saznati na čemu ste.
Ako rezultati potvrde nedostatak, liječnik će vam propisati točnu dozu koja vam je potrebna da se vratite u formu.
Nemojte sami uzimati dodatke prehrani, jer je pravilno doziranje jedini siguran put do pravog oporavka bez rizika.
Evo kako nadoknaditi vitamin i što konkretno možete primijeniti odmah:
- Hodajte vani barem trideset minuta dnevno, idealno oko podneva kada je svjetlost najjača.
- Obogatite svoje dnevne obroke namirnicama poput domaćih žumanjaka, punomasnih mliječnih proizvoda i svježih gljiva.
- Kapi ili kapsule uvijek koristite uz obrok koji sadrži zdrave masti, jer to uvelike poboljšava apsorpciju.
- Pažljivo zapišite kako se ponašaju svi simptomi nedostatka vitamina kako biste lakše mogli ispraviti terapiju sa stručnjakom.
- Ako usvojite ove jednostavne navike, vaša energija i fokus će se vratiti brže nego što mislite.
Nemojte čekati da vas iscrpljenost potpuno obori u krevet prije nego što poduzmete nešto.
Koje su namirnice najbogatije vitaminom D?
Najviše ga ima u masnoj ribi poput lososa i skuše, kao i u goveđoj jetri, siru, obogaćenim žitaricama i žumanjcima.
Koliko je vremena na suncu potrebno za sintezu?
Dovoljno je izložiti lice i ruke suncu oko 15 do 20 minuta svaki dan, po mogućnosti ujutro kada je zračenje umjereno.
Znači li umor u proljeće uvijek nedostatak vitamina?
Ne uvijek, ali je jedan od najčešćih uzroka. Kronični osjećaj iscrpljenosti često nestaje tek kada započnete s adekvatnom medicinskom suplementacijom pod nadzorom liječnika.
