VIDEO / Potres magnitude 7,5 pogodio Japan, vojnici na ulicama: "Sljedeći sat mogao bi biti ključan"
Potres preliminarne magnitude 7,5 pogodio je područje uz sjeveroistočnu obalu Japana, priopćila je Japanska meteorološka agencija.
Na japanskoj seizmičkoj ljestvici, ovaj potres zabilježen je kao 5+ na ljestvici od nula do 7.
Epicentar potresa nalazi se uz obalu Sanriku, na istoku zemlje, na dubini od 10 kilometara, piše skynews.
Japan coastline after 7.4 earthquake strikes https://t.co/B5hREyC7mT— Reuters (@Reuters) April 20, 2026
Kao posljedica, izdano je i upozorenje na tsunami za dijelove sjeveroistoka zemlje. Upozorenja su upućena obalnim područjima, uz izdavanje preporuka.
Stanovnicima je poručeno: "Odmah se evakuirajte“
12:52
Tonči Tadić opisao prizore iz Japana
U trenutku potresa u Japanu se nalazila i hrvatska delegacija koja sudjeluje na sastanku DONES Steering Committeeja. Među njima je bio i fizičar Tonči Tadić, koji je za Večernji list opisao dramatične prizore s kolodvora u gradu Hachinoheu.
12:32
Zabilježena dugotrajna podrhtavanja
Dugotrajna podrhtavanja koja mogu uzrokovati ljuljanje visokih zgrada zabilježena su u jednom od najteže pogođenih područja Japana, izvještavaju lokalni mediji.
Pet od šest prefektura u Tohokuu, na sjeveru najvećeg japanskog otoka, nalazi se pod upozorenjima različitog stupnja.
Podrhtavanja razine 3 osjetila su se u gradu Wakuya u prefekturi Miyagi i u gradu Yokote u prefekturi Akita, prema NHK-u.
12:21
Valovi rastu nakon upozorenja na tsunami
12:13
Vojnici raspoređeni u dijelovima Japana
Vojnici su raspoređeni kao odgovor na upozorenje na tsunami.
Na platformi X objavljene su fotografije pripadnika garnizona Iwate koji se pripremaju za izlazak na teren kako bi „prikupili informacije“ u prefekturi Iwate.
Iz garnizona su poručili da su krenuli na teren „kao odgovor na upozorenje na tsunami“.
12:11
Sljedeći sat mogao bi biti ključan
Sljedeći sat mogao bi biti ključan za procjenu razmjera štete koju će Japan pretrpjeti zbog tsunamija i potresa, upozorio je stručnjak, javlja Sky News.
Dr. Simon Boxall, viši predavač oceanografije na Sveučilištu u Southamptonu, rekao je da očekuje „umjerene“ posljedice, ali da će konačan ishod pokazati tek vrijeme.
„Očekuje se da će glavni valovi, s obzirom na dubinu mora, udariti otprilike sat vremena kasnije. Dakle, očekujemo da će ti valovi stići vrlo uskoro.“
12:10
Stanovnicima 11 gradova naređena evakuacija
Stanovnicima 11 gradova u prefekturi Iwate izdane su preporuke za evakuaciju, gdje se očekuju najviši valovi.
Te preporuke nisu obvezujuće.
Japanska meteorološka agencija pozvala je stanovnike tog područja da se drže podalje od obale i riječnih tokova te da potraže zaklon na višem terenu.
Također su upozorili na mogućnost naknadnih podrhtavanja tla u idućih tjedan dana, javlja Sky News.
12:07
Kruže snimke potresa
11:18
Nakon prvog vala mogao bi uslijediti veći tsunami
Na konferenciji za medije Japanska meteorološka agencija upozorila je da bi nakon prvog vala mogao uslijediti veći tsunami, piše BBC.
Izdana su upozorenja na tsunami za dijelove prefektura Hokkaido i Iwate.
11:16
Premijerka: Prijavljena je "ljudska i materijalna šteta"
Japanska premijerka Sanae Takichi osnovala je krizni stožer za saniranje posljedica potresa. Takichi, koja je od listopada prošle godine prva žena na čelu japanske vlade, ponovno je pozvala stanovništvo pogođenih područja na evakuaciju te se u objavi na društvenim mrežama osvrnula na prve procjene štete.
"Prema prvim izvješćima, potvrđeno je da ima ljudskih žrtava i materijalne štete. Sada slijedi prikupljanje detaljnih informacija na temelju kojih ćemo koordinirati sve aktivnosti odgovora na katastrofu", poručila je.
11:11
Zašto Japan tako često pogađaju potresi?
U Japanu se potres dogodi u prosjeku svakih pet minuta, što ga čini jednom od zemalja najsklonijih potresima.
Smješten je u "Vatrenom prstenu“, području vulkana i oceanskih rovova koji djelomično okružuju Tihi ocean, piše skynews.
Na Japan otpada oko 20% svih potresa magnitude 6 ili više u svijetu.
Većina zgrada u Japanu prilično je otporna na potrese, a ljudima koji se nalaze u takvim građevinama savjetuje se da ne izlaze van dok to ne bude sigurno.
Najteži potres i tsunami u modernoj japanskoj povijesti dogodili su se 11. ožujka 2011., kada je potres magnitude 9 izazvao valove visoke i do 40 metara.
Ta je katastrofa odnijela gotovo 20.000 života ili nestalih, onesposobila nuklearnu elektranu Fukushima i prouzročila veliku gospodarsku štetu.
