Neočekivani tandem u akciji spašavanja svijeta: Dva svjetska lidera imaju rješenje za Trumpov kaos
Kanadski premijer Mark Carney i finski predsjednik Alexander Stubb možda su rođeni na različitim krajevima svijeta, ali ih je, kako pišu novinari portala Politico, nova globalna kriza praktički spojila u politički tandem.
U eri Donalda Trumpa, koji je ozbiljno uzdrmao dosadašnji međunarodni poredak, njih dvojica profiliraju se kao ključni glasovi centrističkog odgovora na kaotične promjene, prenosi Nova.rs.
Iako ih dijele godine i tisuće kilometara, Carney i Stubb danas dijele sličan pogled na svijet. Redovito komuniciraju – telefonom i porukama – razmjenjuju ideje i čak citiraju jedan drugoga u govorima. Njihov odnos nadilazi formalnu diplomaciju i ima elemente osobnog prijateljstva: tijekom boravka u Londonu čak su se spontano dogovorili da zajedno trče u Hyde Parku.
Stubb je taj odnos opisao riječima: „Čujemo se i dopisujemo prilično često. Pišemo jedan drugome, pokušavamo razumjeti što se događa u svijetu, to je takav tip prijateljstva. A onda ponekad možemo i otići na trčanje, što je lijepo.“
Carney se našalio, ali istovremeno i pohvalio Stubba koji se aktivno bavi sportom u slobodno vrijeme.
„Neću sudjelovati ni u kakvim triatlonima s predsjednikom Stubbom, to bi iz moje perspektive bilo prilično neugodno. On je izuzetan čovjek s mnogo talenata“, rekao je.
Ipak, iza tog opuštenog tona krije se ozbiljna politička agenda. Obojica smatraju da je svijet ušao u novu fazu nestabilnosti i da je potrebno izgraditi drugačiji međunarodni sustav. Carney je naglasio da njih dvojica zajedno pokušavaju odgovoriti na „kaos u međunarodnom sustavu kako bi izgradili bolji sustav koji funkcionira za ljude Kanade, Finske i svijeta“.
Njihove zemlje nalaze se u nezavidnoj geopolitičkoj poziciji. Kanada je suočena s nepredvidivim susjedom na jugu – Sjedinjenim Državama pod Trumpom – dok Finska dijeli dugu granicu s Rusijom, koja već godinama vodi rat protiv Ukrajine i destabilizira Europu. U takvim okolnostima, njih dvojica pokušavaju pronaći model suradnje koji bi manjim državama omogućio veću sigurnost i utjecaj.
Stari međunarodni poredak je gotov
Stubb, koji ima reputaciju europskog lidera koji zna komunicirati s Trumpom, i Carney, koji je otvoreno zauzeo čvrst stav prema Washingtonu, pristupaju istom problemu iz različitih kutova. Ipak, slažu se u suštini: stari međunarodni poredak je gotov.
Carney je to jasno rekao u Davosu: „Prestanite se pozivati na međunarodni poredak temeljen na pravilima kao da i dalje funkcionira onako kako je zamišljen. Nazovimo ga pravim imenom: sustav sve intenzivnijeg rivalstva velikih sila, u kojem najmoćniji slijede vlastite interese, koristeći ekonomsku povezanost kao sredstvo pritiska.“
Rješenje, kako kaže, djelomično nalazi u Stubbovoj ideji: „Naš novi pristup temelji se na onome što je Alexander Stubb nazvao ‘realizmom temeljenim na vrijednostima’.“
Stubb je tu ideju razradio u svojoj knjizi, naglašavajući potrebu da se svijet sagleda bez iluzija: „Naš put prema stabilnijoj budućnosti počinje time da svijet vidimo onakvim kakav jest i definiramo način da sačuvamo svoje liberalne vrijednosti, dok skromno i s poštovanjem surađujemo s onima koji ih ne dijele.“
Carney je bio još izravniji: „Znamo da se stari poredak neće vratiti. Ne treba žaliti za njim. Nostalgija nije strategija.“
Umjesto toga, obojica zagovaraju jačanje suradnje između tzv. srednjih sila – država koje nisu globalne supersile, ali imaju interes očuvati stabilnost i otvorenu međunarodnu suradnju.
Što to znači u praksi?
U praksi, to znači stvaranje novih savezništava i fleksibilnih partnerstava – od jačanja NATO suradnje do ekonomskog povezivanja s EU-om, Kinom i Indijom. Čak su u šali razmatrali i ideju da se Kanada jednog dana pridruži Europskoj uniji, iako Carney priznaje da to nije realna opcija, ali jest signal želje za dubljim vezama.
Ipak, ograničenja su očita. Kanada i Finska nisu supersile, ni vojno ni ekonomski. Njihova strategija oslanja se na suradnju, a ne na dominaciju.
Stubb zato savjetuje smirenost i otpornost, pozivajući se na finski koncept „sisu“ – unutarnje snage i izdržljivosti: potrebno je, kako kaže, „uzeti ledenu kupku, otići u saunu i razmisliti“.
Carney, s druge strane, vjeruje u snagu kolektivnih malih poteza: građani koji biraju domaće proizvode ili putuju unutar zemlje doprinose jačanju nacionalne otpornosti. „Zajedno šalju poruku“, rekao je. „Mi smo gospodari svoje sudbine.“
Možda simbolično, njih dvojica dijele i istu geografsku liniju – obojica su rođena na 60. paraleli sjeverno, u mjestima gdje su zime surove, a izdržljivost nužna. Upravo ta kombinacija racionalnosti, otpornosti i pragmatizma danas ih pozicionira kao neočekivane arhitekte novog, još neizvjesnog svjetskog poretka.
