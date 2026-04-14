Zbog hollywoodskog glumca svi žele na balet i operu: "Hvala, Timmy!"

Ravnatelj Kraljevskog baleta i opere (RBO) zahvalio je hollywoodskoj zvijezdi Timothéeu Chalametu na povećanju prodaje ulaznica londonske institucije nakon njegovih kontroverznih izjava o ovim umjetničkim formama.
Alex Beard je za The Times rekao da je Chalametova izjava ranije ove godine u kojoj je izjavio da "nitko više ne mari" za balet ili operu izazvala "fantastičnu" reakciju javnosti.
"Smatrao sam važnim da nismo uputili neku vrstu bahatog odgovora Chalametu. "Jednostavno smo rekli 'Pogledaj što radimo, prijatelju', na primjer, činjenicu da je najveći dio naše publike u dobi od 20 do 30 godina. I znate što? Naša objava dobila je dva i pol milijuna angažmana i pola milijuna dijeljenja, samo na Instagramu. I naša prodaja ulaznica odmah je porasla. Dakle, živjeli, Timmy!", rekao je, prenosi BBC.
Glumac nominiran za Oscara izazvao je glasne kritike nakon što je, čini se, odbacio balet i operu. Chalamet je u veljači na Sveučilištu u Teksasu razgovarao s Matthewom McConaugheyjem o naporima za očuvanje filma.
"Ne želim raditi u baletu, operi ili stvarima gdje je kao: 'Hej, održite ovu stvar živom, iako se više nitko ne brine za to'", rekao je pa brzo dodao: "Svaka čast svim ljudima iz baleta i opere", očito shvaćajući kako bi ti komentari mogli biti shvaćeni.
Njegove su primjedbe izazvale kritike scenskih zvijezda, opernih kuća i baletnih družina. Ali, neki su njegove riječi vidjeli kao promotivnu priliku.
Opera u Seattleu iskoristila je glumčeve primjedbe kao marketinšku priliku i pokrenula je posebnu promociju za nadolazeću izvedbu Carmen. Objavom na Instagramu, potaknuli su kupce ulaznica da koriste promotivni kod "TIMOTHEE" za popust na određene ulaznice tog vikenda. "Timmy, slobodno ga iskoristi", poručili su.
