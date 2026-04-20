JASNA KARAČIĆ
Predsjednica Udruge pacijenata: Neki pacijenti ne otkažu pregled jer ga ne dočekaju
Jasna Karačić, predsjednica Hrvatske udruge za promicanje prava pacijenata gostovala je u Novom danu i s Ninom Kljenak razgovarala o problemima u zdravstvu.
Upozorava da duge liste čekanja u Hrvatskoj nisu samo problem manjka novca već kombinacija nejednake dostupnosti javnog sustava, dvostrukog rada liječnika bez jasnih pravila, nesrazmjera potražnje i organizacije, činjenice da HZZO plaća kapacitete, a ne ishod ili dostupnost. "Privatni sektor je izvan sustava, a ne dio rješenja", naglašava.
"Ključno pitanje je zašto smo dozvolili razvoj toliko privatnih ordinacija ako ih nećemo uključiti u zdravstveni sustav. Sad su to dva paralelna svijeta, javni i privatni sustav, a nikad veće razlike između bogatih i siromašnih u pristupu zdravstvenoj zaštiti. Oni koji mogu platiti otići će privatniku, a oni koji ne mogu osuđeni su na čekanje. Nažalost, neki pacijenti niti ne dočekaju svoje pretrage, pa kad se iz zdravstvenih ustanova bune da pacijenti nisu otkazali svoju pretragu – neki su nažalost već umrli, nisu dočekali svij pregled. Ta dva paralelna svije treba konačno spojiti, jer imamo previše kapaciteta, previše ustanova. Tu je jedan veliki broj pacijenata koji trebaju uslugu, a rješenje postoji – da se pacijenti automatski upućuju u privatne ustanove ako u javnozdravstvenoj ustanovi ne mogu dobiti ono što im treba", naglasila je.
Upozorila je i na brojne pritužbe pacijenata na duljinu čekanja.
"Primamo brojne pritužbe pacijenata koji govore da ne samo da se čeka 120 dana na pregled, nego i više, a neke zdravstvene usluge nisu ni dostupne. To je neprihvatljivo jer zdravlje nije luksuz već osnovno ljudsko pravo – time ne samo da kršimo prava pacijenata, već i osnovna ljudska prava. Pacijenti nemaju izbora, a i ne znaju za prava koje imaju s HZZO. Oni su tu vrlo šturi i po defaultu svima daju odbijenicu, kad zatraže povrat troškova, međutim treba biti uporan", kazala je.
Dodala je da se pacijenti žale da od HZZO-a dobiju odgovor na četiri stranice, copy paste nekog zakona, a to je sadržaj koji običnom građaninu ne može biti čitljiv, nakon čega najčešće odustanu od daljnje pritužbe. "Ovih putim ih pozivam da ne odustaju I da šalju dopise, dokaze oko onoga što su platili jer apsurdno je da preko granice, u Sloveniji pacijent može ostvariti pravo na zaštitu u privatnoj ustanovi, a da isto to ne može ostvariti u Hrvatskoj", zaključila je.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
