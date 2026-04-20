Predsjednica Udruge pacijenata: Neki pacijenti ne otkažu pregled jer ga ne dočekaju

"Ključno pitanje je zašto smo dozvolili razvoj toliko privatnih ordinacija ako ih nećemo uključiti u zdravstveni sustav. Sad su to dva paralelna svijeta, javni i privatni sustav, a nikad veće razlike između bogatih i siromašnih u pristupu zdravstvenoj zaštiti. Oni koji mogu platiti otići će privatniku, a oni koji ne mogu osuđeni su na čekanje. Nažalost, neki pacijenti niti ne dočekaju svoje pretrage, pa kad se iz zdravstvenih ustanova bune da pacijenti nisu otkazali svoju pretragu – neki su nažalost već umrli, nisu dočekali svij pregled. Ta dva paralelna svije treba konačno spojiti, jer imamo previše kapaciteta, previše ustanova. Tu je jedan veliki broj pacijenata koji trebaju uslugu, a rješenje postoji – da se pacijenti automatski upućuju u privatne ustanove ako u javnozdravstvenoj ustanovi ne mogu dobiti ono što im treba", naglasila je.