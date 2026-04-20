Dolaze mjere za štednju goriva, dani bez automobila, promjene cijene javnog prijevoza, rad od kuće... ?

Među prijedlozima Europske komisije za štednju goriva nalaze se i lekcije o „ekološkoj“ vožnji. Izvanredni energetski paket Europska komisija trebala bi predstaviti u srijedu. U paketu prijedloga državama članicama nalaze se i dani bez automobila u gradovima. „Europa si ne može priuštiti da ostane izložena sve učestalijim energetskim šokovima“, piše u dokumentu, prenosi N1 Slovenija

U Bruxellesu pripremaju mjere kako se nositi s energetskom krizom koju je uzrokovao sukob na Bliskom istoku.

Dio izvanrednog energetskog paketa, koji bi Europska komisija trebala predstaviti u srijedu, obuhvaća širok raspon mjera za smanjenje potrošnje, uključujući i obvezan rad od kuće te subvencije za javni prijevoz.

Prema mišljenju Komisije, takve su mjere najbrži i najjeftiniji način za smanjenje ovisnosti o uvezenim gorivima. Među mjerama su i lekcije ekološke vožnje, kojima žele Europljane naučiti kako voziti učinkovitije, izvještava briselski medij Politico.

Dani bez automobila, rad od kuće, ograničenje službenih putovanja zrakoplovom, cijene javnog prijevoza…

„Europa si ne može priuštiti da ostane izložena sve učestalijim energetskim šokovima“, piše u dokumentu do kojeg je došao Politico.

Među prijedlozima je i „podizanje svijesti i edukacija o eko-vožnji“, odnosno kako promjenom načina vožnje uštedjeti gorivo. U Bruxellesu predlažu i dane bez automobila u gradovima, širenje biciklističkih staza, poticanje korištenja teretnih bicikala za dostavu te zahtjeve za ograničavanje službenih putovanja zrakoplovima.

Dokument potiče vlade država članica da uvedu barem jedan dan rada na daljinu tjedno, smanje cijene javnog prijevoza ili osiguraju da on za neke korisnike bude besplatan, te da građane odvraćaju od korištenja privatnih automobila.

Teretne brodove namjeravaju potaknuti na sporiju plovidbu, čime bi se uštedjelo gorivo, a upravitelje javnih i poslovnih zgrada pozvati na smanjenje temperature grijanja i prilagodbu postavki klimatizacijskih uređaja.

Rat u Perzijskom zaljevu, naime, ometa proizvodnju i transport petine svjetske trgovine naftom i ukapljenim prirodnim plinom, što ne uzrokuje samo rast cijena, nego i nestašicu zrakoplovnog goriva, dizela i benzina.

(Pre)velika ovisnost Europe

EU je 2025. godine za uvoz energije potrošila više od 330 milijardi eura, a dodatnih 22 milijarde eura za uvoz fosilnih goriva od početka rata u Iranu, izjavila je u ponedjeljak predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen.

„To pokazuje ogroman utjecaj koji ova kriza ima na naše gospodarstvo“, rekla je i upozorila da bi poremećaji povezani s Hormuškim tjesnacem mogli potrajati i nakon smirivanja sukoba. Smanjenje potražnje stoga je nužan prioritet Bruxellesa.

Europski povjerenik za energetiku Dan Jørgensen već je krajem ožujka pozvao Europljane na rad od kuće i smanjenje putovanja te upozorio na „vrlo ozbiljnu situaciju“ bez jasnog kraja. Sličan popis mjera kao Bruxelles sredinom ožujka pripremila je i Međunarodna agencija za energiju.

Energetski bonovi, dohodovna pomoć…

Komisija također poziva države članice da zaštite potrošače energetskim bonovima, dohodovnom pomoći i privremenim zabranama isključenja električne energije, kao i smanjenjem poreza na električnu energiju i čiste tehnologije.

Dokument predviđa i niz širih strukturnih mjera za stabilizaciju tržišta, među ostalim bolje usklađivanje skladištenja plina u EU i puštanja naftnih zaliha te brže uvođenje domaćih čistih izvora energije, poput geotermalne energije i obnovljivog vodika.

Spominju se i prilagodbe sustava trgovanja emisijama (ETS) te porezi na neočekivane profite energetskih kompanija koje bi države članice mogle uvesti.