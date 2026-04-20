Britanci otkrivaju nove destinacije za odmor: "Kao Hrvatska, samo jeftinije"
U ovim nesigurnim vremenima ratova i cijena koje stalno rastu, turisti traže nove destinacije.
Sve više ljudi traži "autentična" iskustva odmora u inozemstvu umjesto turističkih zamki, kako piše BBC, prema podacima Britanskog udruženja putničkih agenata ABTA. Čak 40 posto Britanaca planira odmor u zemlji koju još nisu posjetili ove godine.
Zbog rata na Bliskom istoku, neki će turisti ove godine radije odabrati jednu od europskih destinacija, dok upozorenja o mogućoj nestašici mlaznog goriva i visokim troškovima života odvraćaju dio stanovništva od odmora. Ako tražite jeftinu i pomalo neobičnu destinaciju ovog ljeta, BBC ima nekoliko prijedloga.
Crna Gora
Crna Gora se sve više pojavljuje na društvenim mrežama kao skriveni turistički dragulj.
"Budući da je Crna Gora mala, turisti mogu kombinirati odmor na plaži, gradski odmor i aktivnosti na otvorenom", rekla je Jennifer Lynch, direktorica putničke agencije Arrange My Escape.
"Ako ste u primorskom ljetovalištu, možete otići na jednodnevni izlet u planine ili možete krenuti na putovanje vlakom i kombinirati ga s posjetom Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj", predlaže, piše N1 Slovenija.
Putnička blogerica Em kaže da Crna Gora nudi dobru vrijednost za novac. "U osnovi je kao Hrvatska, ali jeftinija. Crna Gora nudi kombinaciju gradskog odmora i odmora na plaži", opisala je.
Baltička obala
Estonija, Finska i Litva postaju popularne turističke destinacije za obitelji, parove i solo putnike. Lako je putovati između ove tri zemlje - finski glavni grad Helsinki i estonski glavni grad Tallinn povezani su trajektom.
Baltičko more nudi odmor za one koji radije bježe od vrućine. U srpnju su temperature u Tallinnu obično oko 21°C, ali tamo može padati i jaka kiša.
Ljubitelje povijesti može privući Litva, s pet mjesta svjetske baštine UNESCO-a.
Baltička obala ima i "Njemačku rivijeru". Rügen, najveći njemački otok, popularno je odredište s liticama, nacionalnim parkovima i netaknutim ribarskim selima. Udaljen je tri sata vožnje vlakom od Berlina.
Steph Jepson iz Courtney World Travela kaže da se zbog rata na Bliskom istoku neki klijenti odlučuju za sjevernu Europu jer se tamo osjećaju sigurnije. "Trenutno imamo klijente koji su prilično nervozni zbog Cipra, što je šteta jer je turizam njihova glavna industrija", kaže.
Albanija
Putnička blogerica Amber Robertson posljednjih je godina primijetila stalan porast interesa za svoj turistički vodič po Albaniji.
"Imaju stvarno prekrasne plaže i dobre klubove na plaži, tako da dobijete malo grčkog osjećaja, ali po nižoj cijeni", kaže.
Ali, ističe i fascinantnu povijest, posebno "prekrasne kamene gradove s puno kulture", Berat i Gjirokastër. "Tamo dobijete puno više za svoj novac", kaže o jednoj od glavnih prednosti odmora u Albaniji.
Sjeverna Španjolska
Španjolska je i dalje najpopularnije odredište za britanske turiste, prema ABTA-i, ali sve više njih odlazi dalje od Barcelone ili Costa del Sola.
Brennan kaže da interes za Asturiju i La Rioju raste, dijelom zbog napora španjolske vlade da proširi turizam po cijeloj zemlji. "Tamo je situacija sasvim drugačija. I dalje imate plaže, ali imate i zelenilo, planine i divlje životinje", rekla je.
Sve više turista planira svoja putovanja oko specifičnih interesa, poput hrane i vina. Robertson kaže da nema ništa loše u odabiru provjerenih destinacija, ali neki dijelovi Španjolske su dobar srednji put - dovoljno prilagođeni turistima, ali malo manje popularni. "Mjesta poput San Sebastiána i Bilbaa još su uvijek donekle turistička, ali puno manje od Barcelone", kaže.
