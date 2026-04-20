Otkriveni detalji interne istrage u Skijaškom savezu i kako je operirao Vedran Pavlek

Dok Uskok ispituje svjedoke, a 90-ero ih je u slučaju nedostupnog Vedrana Pavleka, Dnevnik Nove TV doznaje da je Skijaški savez internom istragom utvrdio da se novac izvlačio putem lažnih faktura kojih je bilo 10 do 15 u godini. I to u vrijeme dostatne likvidnosti Saveza.

Nakon otkrića malverzacija u Skijaškom savezu, Uskok se ovih dana intenzivno bavi i drugim raznim sportskim savezima u kojima se otkrivaju nepravilnosti.

Dnevnik Nove TVdoznaje da je interna istraga u Skijaškom savezu razoktrila kako i što se radilo s novcem saveza, ali i kako je izmaklo kontroli.

Osumnjičena šefica knjigovodstva razdvajala je, kako su utvrdili, te iznose po različitim računima za usluge navodno izvršene u inozemstvu.

Novac su potom u gotovini vraćali u Hrvatsku, a s njom su onda plaćane i obveze prema radnicima i vanjskim suradnicima, pa i dodaci plaćama, službena putovanja, troškovi boravka u inozemstvu...

Dok iz Vlade i oporbe stižu osude za nekontrolirano izvlačenje novca namjenjenog napretku sportaša, u Skijaškom savezu još nisu sigurni o visini štete.

Još uvijek se ne zna kako je i kamo nestao Vedran Pavlek.

Više pogledajte OVDJE.