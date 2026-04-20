Što vas čeka?
Veliki horoskop: Škorpione očekuje sudbinska prekretnica, a jedan znak mora paziti na novac
Ovaj tjedan donosi nam val promjena, ali i priliku da konačno posložite prioritete. Dok će neki znakovi zablistati na poslovnom planu, druge čeka emocionalno čišćenje i suočavanje sa stvarima koje su dugo odgađali. Saznajte što zvijezde spremaju baš za vaš znak u razdoblju od 20. do 26. travnja.
Ovan ulazi u tjedan pun energije i motivacije. Ovo je idealan trenutak da se uhvatite u koštac sa zadacima koje ste tjednima odgađali. Na ljubavnom planu očekuje vas iskren razgovor koji će razjasniti mnoge nedoumice, stoga slušajte što vam govori srce, a ne samo razum.
Za Bikove će stabilnost biti u prvom planu, ali će se javiti i snažna potreba za promjenom rutine. Iako trebate biti oprezniji s financijama, u vezama si dopustite više nježnosti. Netko u vašoj blizini željno čeka da upravo vi napravite onaj odlučujući prvi korak.
Blizanci će ovog tjedna otkriti da je komunikacija njihova prava supermoć. Ovo je savršeno razdoblje za pregovore i nova poznanstva, ali u ljubavi budite oprezni. Nemojte ostati samo na lijepim riječima – partner će ovaj put od vas tražiti konkretna djela i dokaze naklonosti.
Rakovi će osjetiti intenzivnije emocije nego inače, pa je savjet da ne donosite ishitrene odluke. Postoji velika šansa da se u vaš život vrati netko iz prošlosti. Prije nego što otvorite ta vrata, dobro razmislite je li to zaista ono što vam u ovom trenutku treba.
Lavovima tjedan donosi sjajne prilike za napredak, osobito na poslu. Vaše samopouzdanje bit će na vrhuncu i privlačit će poglede okoline. Ipak, u privatnim odnosima ne zaboravite na važnost potpune iskrenosti jer maske ovaj put neće proći.
Djevica će zahvaljujući svojoj organiziranosti uspješno završiti projekt koji ju je dugo opterećivao. Iako volite kontrolu, pokušajte se barem malo opustiti u partnerskim odnosima. Nema potrebe da baš svaki detalj i svaku izgovorenu riječ podvrgavate dubokoj analizi.
Za Vage će ključna riječ biti ravnoteža između posla i privatnog života. Moguća je zanimljiva ponuda koja će zahtijevati dobro promišljanje, ali nemojte predugo čekati. Na ljubavnom planu otvara se prostor za mnogo više romantike nego što ste navikli u posljednje vrijeme.
Škorpione očekuje intenzivan tjedan pun dubokih uvida. Zvijezde upućuju na značajnu prekretnicu u vašoj vezi koja bi mogla promijeniti tijek vašeg odnosa. Vjerujte svojoj intuiciji više nego ikad – ona je vaš nepogrešiv kompas u danima koji dolaze.
Strijelac će osjetiti snažnu potrebu za slobodom. Ako osjećate da vas posao ili partner previše ograničavaju, vrijeme je da to jasno kažete. Čak i ako to znači vođenje neugodnog razgovora, iskrenost o vašim stvarnim željama jedini je put do dugoročne sreće.
Jarčevima fokus na ciljeve donosi konkretne rezultate i priznanja. Ipak, nemojte zaboraviti na potreban odmor. U vašoj vezi može se pojaviti tema koja zahtijeva ozbiljan pristup i zrelost, pa je nemojte izbjegavati jer se problemi neće riješiti sami od sebe.
Vodenjak ulazi u tjedan inspiracije i vrhunske kreativnosti. Iskoristite ovaj nalet ideja na najbolji način. Što se ljubavi tiče, očekujte nešto potpuno neočekivano što će vam popraviti raspoloženje i uljepšati ostatak mjeseca.
Ribe bi trebale slušati svoje osjećaje više nego tuđe savjete. Intuicija je vaš najveći saveznik, osobito kada su u pitanju složeni odnosi. Ovaj tjedan idealan je za blago povlačenje, razmišljanje i postavljanje novih, zdravijih osobnih granica.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare