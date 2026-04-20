Britanci objavili popis zemalja u koje ne bi trebali putovati: Na njemu i jedna balkanska

Zbog sukoba na Bliskom istoku, britansko ministarstvo vanjskih poslova ažuriralo je popis destinacija koje se ne preporučuju za putovanja.
Prema podacima Foreign, Commonwealth & Development Officea (FCDO), broj rizičnih destinacija posljednjih je godina znatno porastao pa se danas čak 76 od ukupno 226 država i teritorija nalazi na tzv. „crvenoj listi“, uz preporuku da se putovanja izbjegavaju zbog sigurnosnih, zdravstvenih ili pravnih rizika.
Od toga je 14 zemalja označeno kao potpuno nesigurno za bilo kakva putovanja, dok za još 38 postoje regije koje treba izbjegavati. Za dodatne 24 države i područja savjetuje se putovanje samo u slučaju nužde – među njima je i Kosovo, piše Nova.rs.
Stručnjaci upozoravaju da se globalna sigurnosna situacija pogoršava te da neke nekoć popularne destinacije više nisu sigurne, i to zbog različitih razloga – od terorizma i kriminala do političke nestabilnosti.
FCDO savjetuje da se nikako ne putuje u sljedeće zemlje:
- Afganistan
- Bjelorusija
- Burkina Faso
- Haiti
- Iran
- Irak
- Izrael
- Mali
- Niger
- Palestina
- Rusija
- Južni Sudan
- Sirija
- Jemen
Ne preporučuju se putovanja u određena područja:
- Alžir
- Armenija
- Azerbajdžan
- Benin
- Burundi
- Kamerun
- Srednjoafrička Republika
- Čad
- Kongo
- Obala Bjelokosti
- Demokratska Republika Kongo
- Džibuti
- Egipat
- Eritreja
- Etiopija
- Gruzija
- Indija
- Indonezija
- Jordan
- Kenija
- Libanon
- Libija
- Mauritanija
- Moldavija
- Mozambik
- Mjanmar
- Nigerija
- Pakistan
- Filipini
- Saudijska Arabija
- Somalija
- Sudan
- Togo
- Tunis
- Turska
- Ukrajina
- Venezuela
- Zapadna Sahara.
Putovanja se ne preporučuju osim ako su nužna u:
- Bahrein
- Kuba
- Sjeverna Koreja
- Kuvajt
- Katar
- Ujedinjeni Arapski Emirati
- Angola
- Bangladeš
- Bolivija
- Brazil
- Kambodža
- Kolumbija
- Ekvador
- Gana
- Gvatemala
- Kosovo
- Laos
- Malezija
- Meksiko
- Papua Nova Gvineja
- Peru
- Ruanda
- Tanzanija
- Tajland
