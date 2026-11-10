Habijan komentirao snimku iz Jankomira: "Uistinu zastrašujuće"

U ponedjeljak su objavljene snimke nadzornih kamera iz bolničke sobe 1A na kojima je zabilježena intervencija nad pacijentom Kristianom Perišem. Na snimci se vidi više osoba, od kojih četvorica medicinskih tehničara vezanog pacijenta pritišću, udaraju i guše jastukom, a nasilje se nastavilo i nakon što je prestao pružati otpor, sve dok nije prestao disati. Nakon toga uslijedio je pokušaj reanimacije.