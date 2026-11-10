SMRT PACIJENTA U BOLNICI
Habijan komentirao snimku iz Jankomira: "Uistinu zastrašujuće"
Ministar pravosuđa Damir Habijan izjavio je da je snimka iz psihijatrijske bolnice u Jankomiru, na kojoj tehničari guše pacijenta "uistinu zastrašujuća", te je dodao da ga je iznenadila kvalifikacija kaznenog djela teškog ubojstva, iako je zbog istrage o tome još prerano govoriti.
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"Moram priznati da, ono što sam vidio, dijelovi snimke, djeluju doista zastrašujuće. I teško mi je uopće to komentirati", rekao je Habijan u utorak odgovarajući na pitanja novinara o snimkama nadzornih kamera na kojima je zabilježenaintervencija nad pacijentom Kristianom Perišem.
Govoreći o pravnoj kvalifikaciji kaznenog djela za koje se terete četvorica medicinskih tehničara, Habijan je naglasio kako ne želi prejudicirati odluke pravosudnih tijela.
"Niti imam dovoljno informacija, niti čak indicija da mogu reći o kakvoj se kvalifikaciji radi. Zato postoje pravosudna tijela koja će odrediti kvalifikaciju, a u konačnici glavna odluka je na sudu", kazao je.
Iznenađujuća kvalifikacija kaznenog djela
Upitan je li ga iznenadila kvalifikacija djela, Habijan je odgovorio kako iz vlastitog profesionalnog iskustva ne poznaje sličan slučaj kada je riječ o zdravstvenim djelatnicima.
"To prvi put čujem. Tako da, ako kompariram s ostalima, mogu reći da mi je iznenađujuće", rekao je, ponovno naglasivši da je na pravosudnim tijelima da utvrde sve okolnosti, dok će konačnu odluku donijeti sud.
U ponedjeljak su objavljene snimke nadzornih kamera iz bolničke sobe 1A na kojima je zabilježena intervencija nad pacijentom Kristianom Perišem. Na snimci se vidi više osoba, od kojih četvorica medicinskih tehničara vezanog pacijenta pritišću, udaraju i guše jastukom, a nasilje se nastavilo i nakon što je prestao pružati otpor, sve dok nije prestao disati. Nakon toga uslijedio je pokušaj reanimacije.
Što je pokazao preliminarni nalaz obdukcije
Prema preliminarnom nalazu obdukcije, Periš je imao višestruke prijelome rebara, prijelom prsne kosti, edem pluća i mozga te brojne krvne podljeve. Točan uzrok smrti utvrdit će se nakon završetka dodatnih vještačenja.
Četvorici osumnjičenih određen je istražni zatvor zbog sumnje na teško ubojstvo, a ravnateljica bolnice potvrdila je da su trojici uručeni izvanredni otkazi. Slučaj je izazvao i prosvjed dijela zaposlenika bolnice, dok je Ministarstvo zdravstva uputilo izvanrednu inspekciju radi provjere poštovanja medicinskih procedura i sigurnosnih protokola.
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