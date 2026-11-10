"ZNA SE PROTOKOL"
Hrstić nakon smrti pacijenta u Jankomiru kritizirala gradsku vlast: Žalosno je da se čekalo 15 dana...
Ministrica zdravstva Irena Hrstić je prije aktualnog prijepodneva u Saboru komentirala smrt 32-godišnjeg Kristijana Josipa Periša 21. listopada u psihijatrijskoj bolnici Sveti Ivan u Jankomiru, koja se stavlja na teret četvorici medicinskih tehničara.
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Svi su u istražnom zatvoru i osumnjičeni su za kazneno djelo teškog ubojstva.
"Informacija o neželjenom događaju je stiglo jučer u Ministarstvo pa su sami detalji od tada poznati. Prema informacijama iz medija i onog dijela informacija koja postoje u Ministarstvu, sama situacija i postupanje je neprihvatljivo, ali treba pogledati sve okolnosti koje su do toga dovele", kazal je ministrica pa nastavila:
"Poslali smo zdravstvenu inspekciju koja utvrđuje okolnosti. S obzirom na vrijeme kad se događaj dogodio i kad je informacija došla u Ministarstvo, to je u suprotnosti s protokolom postupanja u zdravstvenim ustanovama. U ovakvim događajima promptno treba obavijestiti Ministarstvo. Zasigurno postoji odmak od 15 dana. No, netko je to morao znati. Sve činjenice će biti utvrđene kroz inspekcijski nadzor, odnosno kroz druge institucije. Protokoli su jasni."
Odbacila je kritike da se radi o problemu sustava, smatra da se radi o pojedinačnoj odgovornosti. Također, nije željela komentirati događaj kroz snimke.
"To treba detaljno analizirati jer tek tada možete donijeti sud. Protokoli su jasni, postoje i kad pričamo o zaštitarima, sve su mogućnosti otvorene, a organizacija same ustanove mora znati moći procijeniti gdje su rizici i kako ih smanjivati. Nikad nije dobro reagirati nakon što se nešto dogodi."
Tvrdi da je žalosno što se čekalo 15 dana za informirati Ministarstvo, a odgovornost prebacuje i na gradsku vlast.
"Neprihvatljivo je što nema jasnije kritike i jasnije informacije ispred Grada Zagreba jer su oni osnivači. Moj zadatak kao ministrice je tražiti odgovore na otvorena pitanja, bez obzira tko su osnivači. Ovdje nema nikakvog govora da Ministarstvo koristi ovako tragičnog slučaja za bilo kakve svrhe osim kvalitete zdravstvene usluge."
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