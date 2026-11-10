Hrstić nakon smrti pacijenta u Jankomiru kritizirala gradsku vlast: Žalosno je da se čekalo 15 dana...

"Poslali smo zdravstvenu inspekciju koja utvrđuje okolnosti. S obzirom na vrijeme kad se događaj dogodio i kad je informacija došla u Ministarstvo, to je u suprotnosti s protokolom postupanja u zdravstvenim ustanovama. U ovakvim događajima promptno treba obavijestiti Ministarstvo. Zasigurno postoji odmak od 15 dana. No, netko je to morao znati. Sve činjenice će biti utvrđene kroz inspekcijski nadzor, odnosno kroz druge institucije. Protokoli su jasni."