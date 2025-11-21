SAD ukinuo sankcije bivšem pripadniku HVO-a Vladimiru Šantiću

OFAC je pod administracijom Donalda Trumpa započeo reviziju popisa osoba pod sankcijama s područja zapadnog Balkana pa je tako potraj listopada ukinuo sankcije za bivšeg predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika te za još 48 osoba i tvrtki koje su s njim povezane a ranije su bile označene povezanim s korupcijom ili suodgovornim za provedbu planova o secesiji RS od BiH.