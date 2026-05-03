Rolling Stonesi potvrdili da uskoro objavljuju novi album

Press Association saznaje da će Stonesi svoj novi album objaviti 10. srpnja, nakon što su članovi benda Mick Jagger, Ronnie Wood i Keith Richards podijelili ilustraciju za album, pri čemu je svaki od njih objavio drugačiji dio naslovnice. Naslovnica novog album je u kolaž stilu koji podsjeća na "Some Girls" razdoblje - na naslovnici su u istom licu spojili dijelove lica Micka Jaggera, Keitha Richardsa i Ronnieja Wooda.