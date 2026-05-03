POGUBAN PAD
Kod Senja poginuo mađarski motociklist
Hina
03. svi. 2026. 13:38
Mađarski motociklist poginuo je u padu s motora kod Senja, na Jadranskoj magistrali (D8) kod mjesta Rača, izvijestila je u nedjelju PU Ličko-senjska.
Policija je dojavu o padu motociklista na Jadranskoj magistrali dobila u 11.12, potvrdili su Hini u PU ličko-senjskoj, a dolaskom na mjesto događaja utvrdila je da je pri padu s motocikla smrtno stradao mađarski državljanin, rođen 1980. godine, koji je sam bio na motociklu.
Očevid traje, a promet se na tom dijelu Jadranske magistrale odvija jednim prometnim trakom.
