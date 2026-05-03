IZNAD SELSKE CESTE

Zagrepčani, pripremite se: Počinju radovi na frekventnom dijelu, ljeto će obilježiti gužve

Hina
03. svi. 2026. 14:28
Radovi na održavanju nadvožnjaka na Zagrebačkoj aveniji iznad Selske ceste u Zagrebu počinju u ponedjeljak, 4 svibnja, u 9 sati zbog čega će promet nadvožnjakom biti privremeno izmijenjen, izvijestili su iz Gradske uprave.

U prvoj fazi bit će zatvoren južni kolnik nadvožnjaka, dok će se promet na sjevernom kolniku odvijati dvosmjerno, jednom prometnom trakom u svakom smjeru. Na donjoj razini raskrižja promet će se nastaviti odvijati u oba smjera, s po dvije trake za smjer istok–zapad.

Nakon završetka radova na južnom kolniku, radovi će se premjestiti na sjeverni kolnik, uz zadržavanje dvosmjernog prometa bez potpunog prekida u smjeru istok–zapad.

U razdoblju od 15. srpnja do 15. kolovoza bit će privremeno ukinuto lijevo skretanje preko raskrižja.

Radovi se izvode radi očuvanja statičke sigurnosti i funkcionalnosti nadvožnjaka te produljenja njegova vijeka trajanja, a uključuju sanaciju konstrukcije, popravke betona, injektiranje pukotina, obnovu rubnjaka i zamjenu prijelaznih elemenata.

Iz Grada ističu da se pravovremenim zahvatima nastoje spriječiti veća oštećenja i dugotrajnije rekonstrukcije, čime se dugoročno smanjuju troškovi i prometni zastoji.

Sve prometne regulacije dostupne su na internetskoj stranici regulacije.zagreb.hr, a u stvarnom vremenu mogu se pratiti i putem aplikacija Google Maps i Waze.

