ODLAZAK VELIKANKE

Umrla je Snješka Knežević

16. lis. 2025. 13:44
Poznata povjesničarka umjetnosti bila je i važna kroničarka grada Zagreba.

Umrla je Snješka Knežević, poznata povjesničarka umjetnosti i važna kroničarka grada Zagreba, nitko poput nje grad Zagreb nije poznavao, njezinim odlaskom ostat će golema rupa, nenadoknadiva. Bila je i velika perfekcionistica, piše Jutarnji list.

Snješka Knežević, rođena 1938., godine, bila je znamenita povjesničarka umjetnosti, znanstvena savjetnica; stalna vanjska suradnica Instituta za povijest umjetnosti u Zagrebu. Povijest umjetnosti te njemački jezik i književnost studirala je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Münsteru i na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je diplomirala i doktorirala.

Od 1964 do 1990. djelovala je kao urednica i komentatorica u Trećem programu Radio Zagreba i književna prevoditeljica, a od 1987. posvećuje se istraživanju i znanstvenom radu. Težišta: urbanizam i arhitektura, teorija umjetnosti i zaštita spomenika.

Bila je, nažalost, teško bolesna posljednjih godinu dana, pa i dulje.

Snješka Knežević

