Vrhovni vođa Irana još se nije pojavio: To bi moglo pomoći režimu da preživi

Usred sukoba koji se smatra egzistencijalnom prijetnjom režimu koji vlada njihovom zemljom gotovo pola stoljeća, Khamenei je upadljivo odsutan. Umjesto toga, izjave koje mu se pripisuju čitaju se na nacionalnoj televiziji ili objavljuju na društvenim mrežama. Režim je čak koristio i AI-generirane videozapise kako bi prikazao Khameneija kako drži govore, što potiče nagađanja da je novi vrhovni vođa onesposobljen ili u inozemstvu, piše CNN.