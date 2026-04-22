CNN ANALIZA
Vrhovni vođa Irana još se nije pojavio: To bi moglo pomoći režimu da preživi
Više od šest tjedana nakon što je proglašen novim vrhovnim vođom, nakon atentata na svog oca, Iranci još uvijek nisu vidjeli ni čuli Mojtabu Khameneija.
Usred sukoba koji se smatra egzistencijalnom prijetnjom režimu koji vlada njihovom zemljom gotovo pola stoljeća, Khamenei je upadljivo odsutan. Umjesto toga, izjave koje mu se pripisuju čitaju se na nacionalnoj televiziji ili objavljuju na društvenim mrežama. Režim je čak koristio i AI-generirane videozapise kako bi prikazao Khameneija kako drži govore, što potiče nagađanja da je novi vrhovni vođa onesposobljen ili u inozemstvu, piše CNN.
To je u oštroj suprotnosti s njegovim ocem, pokojnim ajatolahom Alijem Khameneijem, koji je desetljećima bio vrlo vidljivo lice iranskog donošenja odluka. Kod njega nije prošao ni tjedan bez govora, odluke ili pažljivo tempirane intervencije.
Izvor je prošlog mjeseca rekao za CNN da je Khamenei zadobio prijelom stopala, modricu na lijevom oku i manje posjekotine na licu u istom valu napada u kojem su ubijeni njegov otac i vrh iranskog vojnog zapovjedništva.
Drugo izvješće Reutersa, koje se poziva na neimenovane izvore, navodi da sudjeluje na sastancima s visokim dužnosnicima putem audiokonferencija te da sudjeluje u donošenju odluka o ključnim pitanjima, uključujući rat i nove pregovore s Washingtonom.
Je li Khamenei uključen u sve? Postavlja li okvire i povlači crvene linije koje su potrebne njegovim pregovaračima? Ili je ured vrhovnog vođe zapravo prazan, i ako jest, tko donosi odluke?
Ali Vaez, direktor projekta za Iran u International Crisis Group, kaže da se čini kako “Mojtaba nije u stanju donositi ključne odluke ili mikroupravljati pregovorima”, ali da “sustav koristi njega za konačno odobrenje važnih, općih odluka, a ne (za) taktiku pregovora”.
“Sustav namjerno ističe Mojtabinu uključenost jer to pruža zaštitni štit od unutarnjih kritika… za razliku od njegova oca koji bi se redovito pojavljivao i komentirao stanje pregovora”, dodao je. “Mojtaba je nestao iz javnosti, pa pripisivanje stavova njemu služi kao dobra zaštita za iranske pregovarače od kritika.”
‘Vrlo razumni ljudi’
Američki predsjednik Donald Trump hvalio se nakon ubojstva starijeg Khameneija da je Iran doživio promjenu režima te je one koji sada pregovaraju u ime Teherana opisao kao “razumne”.
“Sada imamo posla s drukčijim ljudima nego što je itko prije imao”, rekao je prošlog mjeseca.
Iranski netransparentni politički sustav dodatno otežava pronalaženje odgovora. No što dulje Khamenei ostaje izvan javnosti, to će pitanja biti glasnija.
Jedan od preživjelih u američko-izraelskom “čišćenju” iranskog političkog i vojnog vodstva bio je Mohammad Bagher Ghalibaf, dugogodišnji predsjednik parlamenta, koji je vodio prvu rundu pregovora s SAD-om u Islamabadu.
Bivši zapovjednik Islamske revolucionarne garde – koji je sudjelovao u gušenju proreformskih studentskih prosvjeda – profilirao se kao jedan od rijetkih iranskih političara sposobnih komunicirati i s diplomatima u odijelima i s vojnicima u borbenoj opremi.
Ghalibafu se u Islamabadu pridružio ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi i velika delegacija iranskih dužnosnika, što je izgledalo kao namjerni pokušaj slanja poruke jedinstva.
Dok u inozemstvu pregovaraju o opstanku režima, kod kuće moraju upravljati bazom koja je postala još sumnjičavija prema pregovorima s SAD-om i želi nastaviti nanositi globalnu štetu kao odmazdu za napade na Iran.
Od početka rata ta baza izlazi na ulice i javno pokazuje podršku režimu suočenom s egzistencijalnom prijetnjom. No i dok signaliziraju jedinstvo, pažljivo prate svaki potez dužnosnika koji pokušavaju osigurati opstanak režima.
“Ako su pregovori bili teški i prije sukoba, sada su mnogo složeniji”, napisao je na X-u Danny Citrinowicz, stručnjak za Iran pri izraelskom Institutu za nacionalnu sigurnost. “Iran se suočava sa sve decentraliziranijim, tvrđim i ideološki rigidnijim sustavom koji svoju otpornost u sukobu tumači kao neku vrstu božanske pobjede.”
Američki potpredsjednik JD Vance rekao je nakon prošlotjednih pregovora, koji su završili bez dogovora, da se iranska delegacija morala vratiti kući po odobrenje vrhovnog vođe ili “nekoga drugoga”.
Do sada dogovor bez blagoslova vrhovnog vođe nije bio dogovor koji bi iranski politički sustav mogao održati. Međutim, Iran je možda ušao u novu fazu u kojoj vidljivo odobrenje vođe više nije nužno.
Dva pritiska na iranske političare
Očita odsutnost vrhovnog vođe ostavila je preživjele iranske političare između dva pritiska – upravljanja stalnim posljedicama Trumpovih javnih izjava (koje su se pokazale štetnima za pregovore) i tvrdolinijaške domaće baze koja svaki kompromis sa SAD-om vidi kao kapitulaciju.
“Upravljati time je vrlo teško… to je znak stvarne dileme”, rekao je Hamidreza Azizi, gostujući istraživač na Njemačkom institutu za međunarodne i sigurnosne poslove za CNN-ovu Becky Anderson. “Moraju hodati po tankoj liniji između svih tih unutarnjih i vanjskih pritisaka.”
Ovaj neslužbeni ratni aranžman, koji je neke iranske dužnosnike uzdigao na vodeće pozicije, ostavio je čak i najvjernije pristaše režima zbunjenima oko toga tko zapravo donosi odluke.
Prošlog tjedna, kada je ministar vanjskih poslova Araghchi izjavio da je Hormuški tjesnac otvoren za komercijalni promet, našao se na udaru pristaša režima koji su ga optužili da je prerano dao Trumpu priliku da proglasi pobjedu.
“Iransko društvo ostavljeno je u stanju zbunjenosti”, objavio je popularni državno povezani portal Fars News nakon Araghchijeve izjave. Drugi državno povezani medij naveo je da takav potez “zahtijeva odobrenje vodstva te je potrebno da dužnosnici pruže pojašnjenje”. Iranski predsjednik Masoud Pezeshkian također je prošlog mjeseca izazvao kritike nakon što se ispričao arapskim susjedima i izjavio da više neće biti napada na njih.
Nagađanja o mogućim sukobima unutar političkog vrha
Takve medijske kritike povećale su nagađanja o mogućim sukobima unutar političkog vrha. No nakon napada na Araghchija, Ghalibaf je održao nacionalni govor kako bi uvjerio javnost da postoji jedinstvo.
“Ovaj režim još nije izašao iz opasnosti”, rekao je Vaez. “To je i dalje borba za opstanak i u svakom trenutku mogu se vratiti ratu, tako da si ne mogu priuštiti unutarnje sukobe.”
Za sada, novi iranski vrhovni vođa, čovjek naviknut djelovati iz sjene, služi korisnoj svrsi za iskusne političare u zemlji.
“Pripisivanje stavova njemu, čak i ako se s njima nužno ne slaže, dobra je zaštita za iranske pregovarače od kritika”, rekao je Vaez. “Nema opovrgavanja od čovjeka koji je nestao iz javnosti.”
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare