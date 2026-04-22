PRONAĐENA BEZ SVIJESTI
Kod Topuskog preminula strana državljanka
Jedna strana državljanka preminula je u srijedu navečer na području Starog Sela Topuskog, gdje je policija zatekla skupinu stranih državljana bez osobnih dokumenata, izvijestila je PU sisačko-moslavačka.
Oglas
Žena je pronađena bez svijesti, a nakon dolaska hitne medicinske pomoći i pokušaja reanimacije proglašena je smrt, navodi se u policijskom izvješću.
Na tijelu nisu pronađeni tragovi koji bi upućivali na nasilnu smrt, a tijelo je prevezeno u sisačku Opću bolnicu radi obdukcije.
Ostali strani državljani privedeni su u nadležnu policijsku postaju, a policija provodi daljnje kriminalističko istraživanje.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas