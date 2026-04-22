PRONAĐENA BEZ SVIJESTI

Kod Topuskog preminula strana državljanka

Hina
22. tra. 2026. 21:51
Jedna strana državljanka preminula je u srijedu navečer na području Starog Sela Topuskog, gdje je policija zatekla skupinu stranih državljana bez osobnih dokumenata, izvijestila je PU sisačko-moslavačka.

Žena je pronađena bez svijesti, a nakon dolaska hitne medicinske pomoći i pokušaja reanimacije proglašena je smrt, navodi se u policijskom izvješću.

Na tijelu nisu pronađeni tragovi koji bi upućivali na nasilnu smrt, a tijelo je prevezeno u sisačku Opću bolnicu radi obdukcije.

Ostali strani državljani privedeni su u nadležnu policijsku postaju, a policija provodi daljnje kriminalističko istraživanje.

