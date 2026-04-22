Horor u BiH: Otac ubio dvogodišnje dijete, a potom i sebe

Teška i potresna obiteljska tragedija dogodila se u okolici Višegrada, gdje je E. D. (49) s područja Goražda ubio svoje dijete (2), a potom počinio samoubojstvo.
Oglas
Događaj se dogodio u selu Kabernik kod Višegrada. Prema dostupnim informacijama, E. D. je članovima obitelji prethodno poslao oproštajnu poruku, nakon čega su oni odmah obavijestili Ministarstvo unutarnjih poslova Bosansko-podrinjskog kantona.
Policija je potom alarmirala Policijsku upravu Foča, čiji su službenici izašli na teren i u selu zatekli tijela E. D.-a i njegova djeteta. Prema neslužbenim informacijama, oba tijela bila su obješena, a prvi nalazi istrage upućuju na to da je otac najprije ubio dijete (djevojčicu od dvije godine), a zatim sebi oduzeo život.
E. D. je, prema dostupnim podacima, podrijetlom iz okolice Višegrada, a živio je na području Goražda.
O slučaju je obaviješteno Okružno javno tužiteljstvo u Istočnom Sarajevu, koje vodi istragu. Na terenu je u tijeku očevid, nakon kojeg se očekuju detaljnije informacije.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas