Američki predsjednik Donald Trump najavio je produljenje primirja s Iranom, dok nastavlja blokadu iranskih luka sve dok Teheran ne podnese prijedlog za pregovore i dok se “razgovori ne zaključe, na ovaj ili onaj način”. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Aragči izjavio je da je “blokada iranskih luka čin rata te stoga kršenje primirja”, dodajući da Teheran zna “kako se oduprijeti zastrašivanju”. U Islamabadu su u tijeku posljednji pokušaji pakistanskih posrednika da spase dugo očekivani drugi krug mirovnih pregovora između SAD-a i Irana. Izrael nastavlja bombardirati južni Libanon i rušiti libanonske domove, unatoč desetodnevnom primirju, dok je Hezbollah najavio napad na sjever Izraela kao odgovor na kršenja primirja.
Donald Trump izjavio je da će primirje s Iranom biti produljeno “dok njihov prijedlog ne bude podnesen i dok se razgovori ne zaključe, na ovaj ili onaj način”. Također je rekao da će SAD nastaviti blokadu iranskih luka te ustvrdio da je Hormuški tjesnac “potpuno BLOKIRAN”. Najava produljenja primirja došla je svega nekoliko sati prije isteka početnog dvotjednog primirja. Savjetnik predsjednika iranskog parlamenta optužio je SAD da produljenje primirja koristi kao “trik za kupovanje vremena” za iznenadni napad.
Nije bilo jasno hoće li se SAD i Iran sastati na novim pregovorima u Pakistanu. U objavi na Truth Socialu u kojoj najavljuje produljenje primirja, Trump je rekao da će SAD obustaviti napade na Iran dok se ne dogovori “jedinstveni prijedlog”. Bijela kuća kasnije je potvrdila da JD Vance neće putovati u Islamabad te da će sve daljnje informacije o “susretima uživo” biti naknadno objavljene.
Prije Trumpovih izjava, više iranskih dužnosnika upozorilo je SAD da će Iran nastaviti borbu. Jedan je Trumpa nazvao “zabludjelim”, dok je drugi rekao da Teheran neće pregovarati pod prijetnjama poput američke blokade Hormuškog tjesnaca te da je Iran pripremao “nove karte” za korištenje na bojištu.
Čelnik Međunarodne agencije za energiju opisao je rat kao najveću energetsku krizu u povijesti. Ranije ovog mjeseca izjavio je da je globalna energetska situacija gora nego prethodne krize 1973., 1979. i 2022. zajedno.
22:48
prije 14 min.
Potvrđeno da je u izraelskom napadu ubijena novinarka
Poslodavac libanonske novinarke Amal Khalil potvrdio je da je ubijena u izraelskom napadu na civilnu infrastrukturu ranije tijekom dana, prenosi Sky News. "Gađali su bombama one koji su joj pokušali pomoći i izvući je ispod ruševina", tvrde svjedoci, ali iz Izraela demantiraju takve navode.
22:39
prije 23 min.
Novinarka ranjena na jugu Libanona, druga zarobljena pod ruševinama
U izraelskim napadima u južnom Libanonu u srijedu je ranjena jedna novinarka, dok je druga ostala zarobljena pod ruševinama, a spasioci nisu odmah mogli doći do nje zbog neprekidne izraelske vatre, objavili su libanonsko Ministarstvo zdravstva, visoki vojni dužnosnik i udruge novinara.
Izraelska vojska navela je u priopćenju da je primila izvješća da su dvije novinarke ozlijeđene uslijed njezinih napada, ali je zanijekala da sprječava spasilačke timove da dođu do tog područja.
Novinarka Amal Halil i slobodna fotografkinja Zeinab Faradž izvještavale su o događajima u blizini mjesta al-Tajri kada je izraelski projektil pogodio vozilo ispred njih. Pobjegle su u obližnju kuću, koja je potom također bila meta izraelskog napada, naveli su libanonsko Ministarstvo zdravstva, visoki libanonski vojni dužnosnik i udruge novinara. Libanonski spasioci uspjeli su izvući Faradž, koja je zadobila ozljedu glave, prema riječima Elsi Moufarej, voditeljice Sindikata novinara u Libanonu.
Kada su se vratili kako bi pomogli Halil, izraelska vojska bacila je šok-bombu, blokirajući im pristup oštećenoj zgradi, rekli su Moufarej i visoki vojni dužnosnik.
Ministarstvo zdravstva priopćilo je da je izraelska vojska "spriječila dovršetak humanitarne misije ispaljivanjem šok-bombe i bojevog streljiva na vozilo hitne pomoći".
Spasioci su se uspjeli vratiti na mjesto događaja oko četiri sata nakon prvog napada, rekla je Moufarej za Reuters. Sudbina Amal Halil nije poznata.
Dvije su osobe poginule u prvom napadu na automobil, izvijestili su libanonski državni mediji. Reuters nije mogao odmah potvrditi identitet dvoje poginulih.
Izraelska vojska priopćila je da je identificirala dva vozila koja su napustila vojni objekt koji koristi libanonska naoružana skupina Hezbolah i prešla "prednju liniju obrane", što je termin koji izraelska vojska koristi za razgraničenje zone u južnom Libanonu koju drže izraelske postrojbe.
Navedeno je da su se automobili "približili vojnicima na način koji je predstavljao neposrednu prijetnju njihovoj sigurnosti" te da je pogođeno jedno od vozila, a potom i obližnja zgrada.
Izraelska vojska tvrdi da ne napada novinare.
21:42
prije 1 h
"Trump će odrediti kad završava primirje"
Američki predsjednik Donald Trump "u konačnici će odrediti" kada će završiti produženje primirja s Iranom, poručili su iz Bijele kuće.
"Predsjednik nije odredio čvrst rok, kao što sam vidjela u nekim današnjim izvješćima… Znam da su se pojavile anonimne tvrdnje o roku od tri do pet dana. To nije točno", rekla je glasnogovornica Karoline Leavitt.
Dodala je da američki čelnik čeka "ujedinjen odgovor" iranskog vodstva na američke uvjete za mirovni sporazum.
20:17
prije 2 h
Izraelski doseljenici ubili Palestinca na Zapadnoj obali
Izraelski doseljenici otvorili su vatru na palestinske stanovnike na okupiranoj Zapadnoj obali, pri čemu je ubijen 29-godišnji Palestinac.
Doseljenici su opkolili mjesto Deir Dibwan, istočno od Ramallaha, i pucali bojevim streljivom, izvijestila je novinska agencija Wafa.
Odeh Atef Odeh Awawdeh pogođen je u leđa te je kasnije preminuo od zadobivenih ozljeda u Medicinskom centru u Ramallahu, navodi se.
Nasilje na Zapadnoj obali, koju Izrael okupira od 1967. godine, naglo je poraslo otkako je u listopadu 2023. započeo izraelski rat u Gazi protiv Palestinaca.
20:16
prije 2 h
Izrael: Ne ciljamo novinare
Izraelska vojska objavila je priopćenje u kojem navodi da "ne cilja novinare i poduzima mjere kako bi smanjila štetu po njih", istodobno negirajući da je spriječila hitne službe da dođu do mjesta napada u at-Tiriju.
Navode da su gađali dva vozila na jugu Libanona koja su krenula iz vojnog objekta koji koristi Hezbollah, te da su naknadno zaprimili informacije kako su u tim napadima ranjena dva novinara.
Stručnjaci Ujedinjenih naroda u više su navrata utvrdili da je Izrael izravno ciljao novinare, i u Libanonu i u Gazi.
19:37
prije 3 h
Iran zaplijenio dva kontejnerska broda koji su napuštali Zaljev
Iran je u srijedu izjavio da je zarobio dva kontejnerska broda koji su pokušavali izaći iz Perzijskog zaljeva preko Hormuškog tjesnaca nakon što je na njih i još jedan brod otvorio vatru, u svojim prvim zapljenama od početka rata sa Sjedinjenim Državama i Izraelom u veljači.
Iranska novinska agencija Tasnim povezana s Korpusom islamske revolucionarne garde (IRGC) izvijestila je o zapljenama i dodala da je mornarica Garde također upozorila da će se svako narušavanje reda i sigurnosti u tjesnacu smatrati "crvenom linijom".
Na brodove otvorena vatra
IRGC je optužio zaplijenjene brodove, MSC Francesca pod zastavom Paname i Epaminondas pod zastavom Liberije, da su plovili bez potrebnih dozvola i manipulirali svojim navigacijskim sustavima.
Epaminondas, kojim upravljaju Grci, izvijestio je da je na njega otvorena vatra oko 20 nautičkih milja sjeverozapadno od Omana. Brod je pretrpio štetu na zapovjedničkom mostu nakon što je pogođen pucnjavom i raketnim granatama s topovnjače IRGC-a, prema izvorima iz Pomorskih trgovinskih operacija Ujedinjenog Kraljevstva (UKMTO) i pomorske sigurnosti.
Grčki operater Technomar Shipping Inc. potvrdio je napad u izjavi i rekao da je posada na sigurnom.
Nije bilo neposrednih informacija o tome kakav su teret, ako ga je uopće bilo, brodovi prevozili.
Cijene nafte nakon incidenata promijenile su smjer i opet krenule uvis.
Iran uvodi ograničenja u tjesnacu
Teheran je uveo ograničenja brodovima koji koriste tjesnac na južnom kraju Zaljeva nakon američkih i izraelskih bombardiranja Irana 28. veljače, što je dovelo do gotovo potpunog zastoja u prometovanju.
Iransko brodarstvo je, međutim, većinom ostalo nesputano, dijelom osnaženo jednomjesečnim američkim izuzećem od sankcija izdanim 20. ožujka, koje mu dopušta izvoz sirove nafte i naftnih derivata.
A Washington je otad stao tome na kraj blokadom iranskih brodova koji ulaze i izlaze iz Zaljeva.
Kroz tjesnac obično ulazi i izlazi oko 130 brodova dnevno, a njime se prevozi oko 20% svjetske dnevne opskrbe naftom i ukapljenim prirodnim plinom.
Broj je pao na oko devet brodova dnevno od početka rata. Onda je porastao na oko 20 tijekom kratkog ponovnog otvaranja koje je Iran najavio, a zatim i opet poništio prošli tjedan, prema podacima tvrtke AXS Marine.
"Najnovije zapljene jasno pokazuju da čak ni 'otvoreni' Hormuški tjesnac nije siguran Hormuški tjesnac za pomorce, brodove i teret", rekao je Peter Sand, glavni analitičar na platformi za obavještajne podatke o oceanskom i zračnom teretnom prometu Xeneti.
19:24
prije 3 h
Trump želi kazniti neke članice NATO saveza
Bijela kuća priprema svojevrsni popis "dobrih i loših" članica NATO-a, a Trumpova administracija traži načine kako kazniti saveznice koje su odbile podržati rat u Iranu. Taj potez, na kojem su dužnosnici radili uoči posjeta glavnog tajnika NATO-a Marka Ruttea Washingtonu ovog mjeseca, najnoviji je znak da Trump namjerava ostvariti svoje prijetnje protiv članica koje ne smatra "uzornim saveznicama", prenosi Politico.
Napor američke administracije uključuje detaljan pregled doprinosa svake članice savezu i njihovo svrstavanje u kategorije, potvrdila su trojica europskih diplomata i jedan američki obrambeni dužnosnik upoznat s planom.
Riječ je o novom pritisku na ionako zategnute odnose unutar saveza, koje su već uzdrmali Trumpovi potezi - od pokušaja aneksije Grenlanda do prijetnji potpunim povlačenjem iz pakta.
19:23
prije 3 h
Iran će ipak igrati na Svjetskom prvenstvu?
Iranski glasnogovornik vlade potvrdio je "punu spremnost" muške nogometne reprezentacije za sudjelovanje na nadolazećem Svjetskom prvenstvu u Sjedinjenim Američkim Državama, izvijestila je iranska državna televizija.
19:01
prije 4 h
Izraelski dron navodno bacio granatu na spasioce koji su pokušavali izvući ranjenog novinara
Izraelski dron bacio je granatu na spasioce koji su pokušavali izvući ranjenog novinara iz ruševina na jugu Libanona, navodi se u izvješću.
Neimenovani visoki dužnosnik libanonske vojske rekao je novinskoj agenciji Reuters da se napad dogodio granatom.
Dužnosnik je dodao da je libanonska vojska putem mehanizma pod vodstvom SAD-a zatražila od izraelske vojske da omogući spasiocima da izvuku ranjenog novinara.
Sudbina drugog nestalog reportera i dalje je nejasna nakon napada na grad at-Tiri.
18:35
prije 4 h
Crveni križ spasio novinarku nakon izraelskog napada na jugu Libanona
Izraelski napad u at-Tiriju oštetio je vozilo u kojem su se nalazile dvije novinarke lokalnog lista Al-Akhbar, javlja Al Jazeera.
Libanonska državna novinska agencija NNA sada izvještava da su timovi Crvenog križa uspjeli doći do jedne od novinarki, Zeinab Faraj, koja je zadobila umjerene ozljede.
Radovi na izvlačenju njezine kolegice Amal Khalil s mjesta napada, koje su okružile izraelske snage, još su u tijeku.
Ranije je NNA izvijestila da je napad na cestu koja povezuje gradove at-Tiri i Hadatha spriječio hitne službe da dođu do mjesta napada.
