U izraelskim napadima u južnom Libanonu u srijedu je ranjena jedna novinarka, dok je druga ostala zarobljena pod ruševinama, a spasioci nisu odmah mogli doći do nje zbog neprekidne izraelske vatre, objavili su libanonsko Ministarstvo zdravstva, visoki vojni dužnosnik i udruge novinara.

Izraelska vojska navela je u priopćenju da je primila izvješća da su dvije novinarke ozlijeđene uslijed njezinih napada, ali je zanijekala da sprječava spasilačke timove da dođu do tog područja.

Novinarka Amal Halil i slobodna fotografkinja Zeinab Faradž izvještavale su o događajima u blizini mjesta al-Tajri kada je izraelski projektil pogodio vozilo ispred njih. Pobjegle su u obližnju kuću, koja je potom također bila meta izraelskog napada, naveli su libanonsko Ministarstvo zdravstva, visoki libanonski vojni dužnosnik i udruge novinara. Libanonski spasioci uspjeli su izvući Faradž, koja je zadobila ozljedu glave, prema riječima Elsi Moufarej, voditeljice Sindikata novinara u Libanonu.

Kada su se vratili kako bi pomogli Halil, izraelska vojska bacila je šok-bombu, blokirajući im pristup oštećenoj zgradi, rekli su Moufarej i visoki vojni dužnosnik.

Ministarstvo zdravstva priopćilo je da je izraelska vojska "spriječila dovršetak humanitarne misije ispaljivanjem šok-bombe i bojevog streljiva na vozilo hitne pomoći".

Spasioci su se uspjeli vratiti na mjesto događaja oko četiri sata nakon prvog napada, rekla je Moufarej za Reuters. Sudbina Amal Halil nije poznata.

Dvije su osobe poginule u prvom napadu na automobil, izvijestili su libanonski državni mediji. Reuters nije mogao odmah potvrditi identitet dvoje poginulih.

Izraelska vojska priopćila je da je identificirala dva vozila koja su napustila vojni objekt koji koristi libanonska naoružana skupina Hezbolah i prešla "prednju liniju obrane", što je termin koji izraelska vojska koristi za razgraničenje zone u južnom Libanonu koju drže izraelske postrojbe.

Navedeno je da su se automobili "približili vojnicima na način koji je predstavljao neposrednu prijetnju njihovoj sigurnosti" te da je pogođeno jedno od vozila, a potom i obližnja zgrada.

Izraelska vojska tvrdi da ne napada novinare.