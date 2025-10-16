Pravilo od 10 eura na bankomatu: Sitnica koja vam može donijeti ozbiljne probleme

Tko želi podići gotovinu na bankomatu u Njemačkoj, može naići na zaboravljene novčanice – a u takvim situacijama potrebno je znati kako pravilno postupiti.
Pravilo za pronađeni novac na bankomatu
Unatoč brojnim digitalnim mogućnostima plaćanja, mnogi i dalje koriste gotovinu – a u žurbi se ponekad dogodi da netko ostavi novac u automatu. No tko ga jednostavno uzme, mora računati na posljedice, prenosi Fenix Magazin.
Postoje jasna pravila koliko vrijedi pronađeni novac koji ne morate prijaviti. Prema objašnjenju Sparkasse banke, vrijedi sljedeće:
„Pronalasci do 10 eura u gotovini mogu se zadržati. Iznosi veći od 10 eura moraju se predati u ured za izgubljene stvari (Fundbüro).“
Ako se u roku od šest mjeseci nitko ne javi da potražuje novac, možete ga zadržati.
U suprotnom, imate pravo na nagradu za pronalazak, što je uređeno člankom 971 Građanskog zakonika (BGB):
„Nalaznik može od osobe ovlaštene za preuzimanje zahtijevati nagradu. Nagrada za nalaznika iznosi pet posto od vrijednosti stvari do 500 eura, a tri posto od preostale vrijednosti iznad toga; za životinje tri posto.”
Kazne ako prekršite pravilo
Prema Kaznenom zakonu (Paragraf 246 StGB), tko pronađeni novac u vrijednosti većoj od 10 eura ne prijavi, čini kazneno djelo. Posljedica može biti novčana kazna ili čak zatvorska kazna do tri godine, ako zakon ne predviđa težu sankciju.
Zato, ako pronađete gotovinu na bankomatu koja prelazi navedeni iznos, predajte je u najbližu policijsku postaju, ured za izgubljene stvari ili drugu nadležnu instituciju. Zadržavanje pronađenog novca može imati ozbiljne pravne posljedice.
Savjet stručnjaka
Ako niste sigurni što učiniti, najbolje je jednostavno pričekati.
„Pričekajte da bankomat sam povuče novac natrag – to se obično dogodi nakon 30 sekundi. Automat bilježi da novac nije preuzet i vraća iznos natrag na račun,“ navode stručnjaci.
Dakle – ne uzimajte zaboravljene novčanice, jer iako izgleda kao sitnica, zakon to tretira ozbiljno.
