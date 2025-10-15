Snimljena rupa na dnu oceana koja brine znanstvenike: "To znači samo jedno..."

Jer, za naše dobro, voda iz tog rezervoara doista bi trebala ostati tamo gdje jest. Ako previše te tekućine iscuri kroz rasjed, dijelovi zapadne obale SAD-a mogli bi se suočiti s ozbiljnim rizikom. Kaskadijska zona subdukcije veliki je rasjed duž pacifičke obale sjeverozapada, gdje se dvije tektonske ploče Zemljine kore sudaraju i klize jedna uz drugu. A voda koja izbija iz Pitijine oaze djeluje kao podmazivač između tih ploča.