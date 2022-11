Podijeli:







Izvor: Igor Soban/PIXSELL

Od jeseni 2023. godine Zagreb bi trebao imati jednu tramvajsku liniju manje. Prema Planu prometa ZET-a za 2023. godinu, koji je po hitnoj proceduri upućen na današnju sjednicu Skupštine Grada Zagreba, linija broj 15 Mihaljevac - Gračansko dolje prestat će postojati.

Umjesto nje linija broj 14 produžit će svoju trasu i sa Savskog mosta umjesto do Mihaljevca vozit će do Gračanskog dolja. Sve to sugerira da će radovi na Jadranskom mostu potrajati cijelu 2023. jer linija 14 inače prometuje kroz Novi Zagreb sve do Zapruđa, javlja tportal.

Linija 15 uvedena je u redovan promet davne 1958. godine, ali tada je vozila na relaciji Črnomerec – Jukićeva – Žitnjak. Prije toga po potrebi koristila se na relaciji 15 Savski most – Trg Republike – Mirogoj. Tek od 1986. godine ‘petnaestica’ prelazi na trasu na kojoj se nalazi i danas.

Riječ je o tzv. brdskoj trasi dugačkoj 2711 metara i rekonstruiranoj prije pet godina, a u promet je puštena 1950. godine, kad je njome vozila linija 21.