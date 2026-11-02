Nama nije cilj srušiti Andreja Plenkovića, on je prolazan, kao što sam i ja prolazan, nama je cilj urediti društvo s jasnim ciljevima, rokovima, sredstvima i, ono što nedostaje Plenkoviću, odgovornošću osobe, poručio je. Naglašava da će se u njihovoj vladi u provođenju programa točno znati tko je za što odgovoran. "U Hrvatskoj je jedino stabilna stabilnost koruptivnog sustava”, ustvrdio je, dodavši da Plenkoviću to odgovara i da pliva u tome.