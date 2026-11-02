Planovi šefa SDP-a
Hajdaš Dončić opleo po vladajućima: "Kupi, zbriši i drmni. To je HDZ u tri riječi"
Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić u ponedjeljak je poručio kako je za njega koalicijski sporazum SDP-a i Možemo! potpisan u trenutku predstavljanja programa gospodarenja otpadom te da je njihova povijesno-politička zadaća upaliti luč, svjetlo u ovom sivilu u Hrvatskoj.
Odgovarajući na izjavu ministrice zaštite okoliša Marije Vučković da je program SDP-a i Možemo! za gospodarenje otpadom "socijalistički i neefikasan" i da ne može funkcionirati bez privatnog sektora, Hajadš Dončić je u emisiji Hrvatskog radija "Oporbeni zarez” rekao da je ministrica imala dosta vremena da pokaže kako nema političku odgovornost za Gospić, a ima je.
Većina građana u Hrvatskoj svjesno, odgovorno na kućnom pragu razvrstava otpad, ali Hrvatskoj nedostaje sustav nakon kante, kazao je. Mecena korupcije koja je dopustila da 1570 kamiona po državnoj cesti dođe u Gospić, osobe koje su dopustile da Hrvatska uveze skoro polovicu koliko mi 'proizvedemo', kažu da je ovaj sustav dobar. No, sustav nije dobar i infrastruktura mora biti javna da se ne dogodi ovo što se dogodilo ministrici, da je tvrtka koja je trebala zbrinuti povezana u koruptivne afere, istaknuo je.
Gospodarenje otpadom pitanje je nacionalne sigurnosti
Za nas je gospodarenje otpadom pitanje nacionalne sigurnosti, a ljudi koji to ne razumiju služe se floskulama. "Svi zajedno trebamo razviti imunitet na HDZ-ovu glupost i trebamo se cijepiti. Argumenti da, floskule ne”, poručio je šef SDP-a.
S obzirom na najavu da će im za provedbu tog programa trebati dva mandata i milijarde eura, pojasnio je da će se već u prvom mandatu privesti kraju izgradnja javne energane u Zagrebu. Cilj nam je, ističe, da Hrvatska ima približno istu cijenu komunalnog otpada i da do završetka programa "Od kante do energane" bude niža za građane, jer će se otpad sortirati.
Govoreći o koalicijskom sporazumu SDP-a i Možemo!, istaknuo je da ne razgovaraju o imenima na listama nego mijenjaju model upravljanja Hrvatskom. "Za mene je koalicijski sporazum potpisan u trenutku predstavljanja programa gospodarenja otpadom. Sada kada smo predstavili taj dio programa koalicija je čvrsta kao beton. HDZ i DP nemaju zajednički program, oni su se dogovarali o funkcijama i ministarstvima, mi o tome ne razgovaramo. Mi razgovaramo o programu”, istaknuo je.
Nama nije cilj srušiti Andreja Plenkovića, on je prolazan, kao što sam i ja prolazan, nama je cilj urediti društvo s jasnim ciljevima, rokovima, sredstvima i, ono što nedostaje Plenkoviću, odgovornošću osobe, poručio je. Naglašava da će se u njihovoj vladi u provođenju programa točno znati tko je za što odgovoran. "U Hrvatskoj je jedino stabilna stabilnost koruptivnog sustava”, ustvrdio je, dodavši da Plenkoviću to odgovara i da pliva u tome.
Moja je politika - politika zamjeranja - zamjerit ću se ekomafiji, poslovnim bankama, telekomima...
Među ključnim koracima svoje buduće vlade naveo je kako će svi poduzetnici koji isplaćuju plaću veću od prosječne, povećavaju produktivnost i skraćuju radni tjedan, imati manji porez na dobit, a uz ostalo, naveo je rezanje broja općina.
Mijenjamo okvir u koji ulazi proizvodnja hrane, energetska samodostatnost, jačanje AZTN-a, porez na ekstraprofit poslovnim bankama, trgovačkim lancima i telekomima koji zarađuje milijarde eura na račun države, a Vlada se boji uvesti taj porez.
Moj politika je politika zamjeranja i zamjerit ću se ekomafiji, poslovnim bankama, telekomima, trgovačkim lancima i svima onima koji ne razumiju da da je trenutačni politički model Hrvatske neodrživ, poručio je, dodavši da se ne može i ne želi svima dopasti.
"Naša povijesno-politička zadaća je da upalimo luč, svjetlo u ovom sivilu i da pokazujemo koji je načain upravljanja sadašnje Vlade – kupi, zbriši i drmni. To je HDZ u tri riječi”, poručio je Hajdaš Dončić.
Ništa epohalno se neće dogoditi ako u ovom mandatu Sabora ne budu izabrani suci Ustavnoga suda
Govoreći o krizi na Ustavnom sudu, Hajdaš Dončić ocijenio je da Sud može normalno funkcionirati, zapitavši tko može tvrditi da bi funkcionirao normalno da se izaberu još tri ustavna suca. Ponovio je kako žele promijeniti model izbora ustavnih sudaca kako bi bili izabrani najbolji stručnjaci za ustavno pravo, s integritetom, a ne da budu politički imenovani jer su onda na uzici vladajućih.
Dva puta je mecena korupcije i ekstremni desničar uništio izbor ustavnih sudaca, kazao je, istaknuvši da smo u situaciji za anale političke gluposti – da predsjednik Vlade postaje glasnogovornik predsjednika Ustavnog suda koji plače preko novina, a njegov je zadatak urediti rad USUD-a. Za to treba imati integritet koji se ne gradi tako da Plenković radi press-konferencije umjesto tebe, nego da se izboriš za integritet i poštovanje među kolegama ustavnim sucima, poručio je.
Ustvrdio je i da jest za snimanje sjednica USUD-a, ali tako da se zna tko je kako glasao, jer oni nisu ni masoni, niti tajno udruženje, nego su izabrani voljom Hrvatskog sabora i njihov rad mora biti javan jer je to interes RH.
"Ne budu li tri ustavna suca izabrana u ovom mandatu Sabora, neće se ništa epohalno dogoditi. Htio bih da se izaberu, ali ako ne postoji volja da se promijeni način biranja ustavnih sudaca, neće se izabrati”, smatra Hajdaš Dončić.
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