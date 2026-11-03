Oglas

SDP-ovac

Bauk stihovima Miše Kovača upozorio na otpad u Gospiću: "Svi pričaju, a ja ne čujem"

author
N1 Info
|
03. stu. 2026. 15:18
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
15.07.2026., Zagreb - Na konferenciji za medije odrzanoj u Saboru o aktulanim temama govorio je Arsen Bauk Photo: Patrik Macek/PIXSELL
Patrik Macek/PIXSELL

SDP-ov saborski zastupnik Arsen Bauk iskoristio je stihove Mate Miše Kovača kako bio upozorio na problem opasnog otpada u Gospiću.

Oglas

"Hoćemo li s jednakim žarom poljubiti zemlju kad smo je zatrpali s 37 tisuća tona opasnog otpada, hoćemo li moći reći ostala si uvijek ista, a darovali smo joj vječne čestice?

Svi pričaju, a ja ne čujem, tko je odgovoran za ekocid u Gospiću? Mora li proplakati zora da bismo se napokon probudili?

Hoćemo li zemlji, kao materi, moći reći da smo je sačuvali? Do kad će ličko nebo plakati i gubiti sjaj?

Jesu li od odgovornosti zaštićeni neki njima slični ljudi? Kad će se prepoznati u onoj Sutra mi sude.

Nemamo obećanu zemlju drugu. Hoćemo li se trgnuti dok je vrijeme i dok se može?

Kako ste mogli tvrditi da nikoga niste voljeli tako kao domovinu, a ovo ste joj napravili?

Čestice u zemlji vjekovima klet će, zaboraviti nikad neće im Hrvati!", izrecitirao je Arsen Bauk.

PROČITAJTE VIŠE

Teme
arsen bauk mišo kovač otpad u gospiću sdp vlada

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ