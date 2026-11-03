SDP-ovac
Bauk stihovima Miše Kovača upozorio na otpad u Gospiću: "Svi pričaju, a ja ne čujem"
SDP-ov saborski zastupnik Arsen Bauk iskoristio je stihove Mate Miše Kovača kako bio upozorio na problem opasnog otpada u Gospiću.
Oglas
"Hoćemo li s jednakim žarom poljubiti zemlju kad smo je zatrpali s 37 tisuća tona opasnog otpada, hoćemo li moći reći ostala si uvijek ista, a darovali smo joj vječne čestice?
Svi pričaju, a ja ne čujem, tko je odgovoran za ekocid u Gospiću? Mora li proplakati zora da bismo se napokon probudili?
Hoćemo li zemlji, kao materi, moći reći da smo je sačuvali? Do kad će ličko nebo plakati i gubiti sjaj?
Jesu li od odgovornosti zaštićeni neki njima slični ljudi? Kad će se prepoznati u onoj Sutra mi sude.
Nemamo obećanu zemlju drugu. Hoćemo li se trgnuti dok je vrijeme i dok se može?
Kako ste mogli tvrditi da nikoga niste voljeli tako kao domovinu, a ovo ste joj napravili?
Čestice u zemlji vjekovima klet će, zaboraviti nikad neće im Hrvati!", izrecitirao je Arsen Bauk.
PROČITAJTE VIŠE
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas