Oglas

3 po Richteru

Potres pogodio šire područje Sarajeva

author
N1 BiH
|
19. tra. 2026. 20:20
Potres magnitude tri stupnja po Richterovoj ljestvici pogodio je šire područje Sarajeva, a epicentar je lociran u blizini Pala.

Oglas

Prema podacima Europskog seizmološkog centra (EMSC), potres je zabilježen na dubini od oko pet kilometara, s epicentrom 16 kilometara istočno od glavnog grada Bosne i Hercegovine.

Građani su na stranici EMSC-a opisali kako su osjetili podrhtavanje. Neki navode da je trajalo kratko, ali bilo prilično snažno, dok drugi ističu da se radilo o nekoliko uzastopnih udara u valovima.

Stanovnici sarajevskih naselja, poput Bistrika i Starog Grada, ističu da se potres jasno osjetio, uz dojam nalik udaranju ili tutnjavi.

Za sada nema podataka o eventualnoj materijalnoj šteti.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ