Potres pogodio šire područje Sarajeva

Potres magnitude tri stupnja po Richterovoj ljestvici pogodio je šire područje Sarajeva, a epicentar je lociran u blizini Pala.
Oglas
Prema podacima Europskog seizmološkog centra (EMSC), potres je zabilježen na dubini od oko pet kilometara, s epicentrom 16 kilometara istočno od glavnog grada Bosne i Hercegovine.
Građani su na stranici EMSC-a opisali kako su osjetili podrhtavanje. Neki navode da je trajalo kratko, ali bilo prilično snažno, dok drugi ističu da se radilo o nekoliko uzastopnih udara u valovima.
🔔#Earthquake (#zemljotres) M3.0 occurred 14 km SE of #Sarajevo (Bosnia & Herzegovina) 3 min ago (local time 18:53:05). More info at:— EMSC (@LastQuake) April 19, 2026
📱https://t.co/QMSpuj6Z2H
🌐https://t.co/WRD7MV2rV2
🖥https://t.co/Zt7bjrcSaT pic.twitter.com/LgrjYtpzJ2
Stanovnici sarajevskih naselja, poput Bistrika i Starog Grada, ističu da se potres jasno osjetio, uz dojam nalik udaranju ili tutnjavi.
Za sada nema podataka o eventualnoj materijalnoj šteti.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas