Novi tjedan - nove cijene

Stižu nove cijene goriva: Očekuje se pojeftinjenje

N1 Info
19. tra. 2026. 19:35
Nove cijene po kojima će građani točiti gorivo, Vlada će usvojiti na sjednici u ponedjeljak.

Kako Dnevnik Nove TV neslužbeno doznaje, litra eurosupera 95 bit će jeftinija za 2 centa i stajala bi 1,64 eura. Po prosječnom spremniku goriva od 50 litara – to je 1 euro manje.

U slučaju eurodizela, očekuje se pojeftinjenje od 5 centi po litri, pa bi nova cijena po litri bila 1,80 eura. Prosječan spremnik bio bi 2,5 eura jeftiniji.

Najveća je razlika kod plavog dizela koji bi stajao 6 centi manje po litri. Litra tog goriva od utorka bi se tako plaćala euro i 30 centi.

I neće to biti jedina točka vezana za energente! U proceduru će i pravila o PDV-u.

