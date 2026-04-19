Iznenađujući zaokret Orbana: Ovo bi mogao biti jedan od njegovih posljednjih poteza kao premijera

Mađarski premijer na odlasku Viktor Orbán u nedjelju je signalizirao spremnost da ukine svoj veto na kredit EU-a od 90 milijardi eura za Ukrajinu prije odlaska s dužnosti - ako Kijev obnovi dotok nafte u Mađarsku.
U neočekivanom razvoju događaja, Orbán je rekao da će odobriti prijeko potrebni zajam Ukrajini ako Kijev popravi naftovod Družba - što bi se moglo dogoditi već u ponedjeljak.
To bi moglo pružiti trenutačno olakšanje ratom pogođenom ukrajinskom gospodarstvu dok se nastoji obraniti od ruske sveobuhvatne invazije, piše Politico.
“Kada se isporuke nafte obnove, više nećemo stajati na putu odobravanju zajma”, napisao je Orbán u nedjelju poslijepodne na X-u.
Odobravanje financijskog “spasa” Kijevu moglo bi biti među njegovim posljednjim potezima kao mađarskog premijera - iznenađujući zaokret za lidera koji je godinama koristio antiukrajinsko raspoloženje u političke svrhe.
Orbán bi trebao odstupiti sredinom svibnja nakon što je prošle nedjelje izgubio izbore od oporbenog čelnika Pétera Magyara.
Naftovod Družba, kojim ruska nafta preko Ukrajine dolazi u Mađarsku i Slovačku, bio je u središtu diplomatskog prijepora između EU-a i Mađarske. U veljači je Orbán blokirao kredit EU-a od 90 milijardi eura nakon što se činilo da Ukrajina odbija popraviti infrastrukturu oštećenu ruskim napadima.
No u iznenadnom obratu, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski obećao je popraviti infrastrukturu Družbe do kraja travnja, nedugo nakon što je Magyar prošlog vikenda pobijedio na izborima. U Kijevu postoje velika očekivanja da će novi mađarski čelnik popraviti odnose s Ukrajinom nakon godina loših odnosa pod Orbánom.
“Putem Bruxellesa dobili smo naznaku iz Ukrajine da su spremni obnoviti isporuke nafte kroz naftovod Prijateljstvo već u ponedjeljak”, napisao je Orbán.
Dodao je da je njegov stav cijelo vrijeme bio dosljedan: “Stav Mađarske nije se promijenio: nema nafte = nema novca.”
Financijska operacija neće predstavljati trošak za mađarske porezne obveznike, jer je zemlja izuzeta od plaćanja kamata na zajam.
