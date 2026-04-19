Stigla promjena vremena: DHMZ izdao žuti alarm

Kiša je u nedjelju zahvatila sjeverozapadni dio Hrvatske i Zagreb, gdje su zabilježeni pljuskovi praćeni vjetrom, a Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) izdao je žuti meteoalarm za zagrebačku regiju, Kvarner i dio sjeverne Dalmacije.
Oglas
Mjestimično se očekuju izraženiji pljuskovi s grmljavinom, a vjerojatnost grmljavine veća je od 60 posto, prema podacima DHMZ-a.
Puhat će slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni vjetar, prema večeri u okretanju na sjeverozapadni i zapadni, prolazno pojačan, prema prognozi DHMZ-a. U ponedjeljak se očekuje nastavak promjenjivog vremena uz mogućnost kiše i pljuskova.
Žuti alarm označava potencijalno opasne vremenske uvjete.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas