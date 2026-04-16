FINSKI RITUAL
Ova nacija je sve više pod stresom, okreću se saunama. Jesu li stvarno korisne?
Stres povezan s poslom u Ujedinjenom Kraljevstvu dosegao je rekordne razine između 2024. i 2025. godine, s gotovo milijun radnika koji su prijavili stres, depresiju ili anksioznost, prema britanskom nacionalnom regulatoru za zdravlje i sigurnost na radu. Stoga je razumljivo da im sat vremena mira zvuči savršeno.
Vlasnici Temza, plutajuće saune u Londonu, kažu da ona nudi alternativu beskrajnom skrolanju, piše Euronews. "To je jednostavno tako dobar način da se počastite, tih 50 minuta mira i spokoja gdje se možete opustiti, odvojiti to vrijeme za sebe", rekla je Amy Wilson Hardy, suvlasnica TEMZ Saune.
"I ljudi doista izlaze kao druge osobe i to tako često vidimo. Ljudi dolaze malo pod stresom, a onda odlaze samo sa sjajem saune i opuštenim izrazom lica. Sjajno je to vidjeti", poručila je.
Na plutajućoj kapsuli na rijeci Temzi, ritual je jednostavan, ali zahtjevan. Gosti se spuštaju u hladne kupke dok osoblje saune pomno prati sat. Vrijeme je ključno za ono što je poznato kao kontrastna terapija.
Ovo je jednostavno sjajno mjesto za doći", rekla je Sue Harper-Clark, posjetiteljica Temz saune i fizioterapeutkinja. "Bila sam i prije u sauni, ali nikad nisam isprobala ledenu kupku. Dakle, očito je kombinacija saune i ledene kupke bila nešto", dodala je.
Dok je izmjena topline i hladnoće ukorijenjena u finskoj kulturi sauna, druga moderna reinterpretacija proširila se diljem svijeta posljednjih godina, potaknuta porastom biohackinga, wellness pokreta koji promiče ono što tvrdi da optimizira tijelo kontroliranim stresom poput izlaganja toplini i hladnoći.
Postoje li mjerljive koristi od kontrastne terapije?
Heather Massey, izvanredna profesorica ekstremnih okruženja i fiziologije na Sveučilištu u Portsmouthu, proučavala je oba kraja temperaturnog spektra.
"Znamo da ta početna reakcija na hladnu vodu, ono što nazivamo reakcijom na hladni šok, uzrokuje veliki uzdah, a zatim ubrzano disanje te povećanje otkucaja srca i krvnog tlaka", objasnila je Massey.
No, iako su anegdotski dokazi uvjerljivi, Massey poziva na oprez zbog sve većeg broja zdravstvenih tvrdnji vezanih uz saunu i izlaganje hladnoći. "Jednostavno nemamo te dokaze o tome kakve bi mogle biti koristi, a također i kako bi ta korist mogla nastati", rekla je.
Keah O'Reilly, posjetiteljica saune koja radi kao izvršna direktorica za zapošljavanje, manje je zabrinuta zbog znanstvene nesigurnosti.
"Zadnji put kad sam bila, primijetila sam veliku razliku. Još uvijek sam bila pod dojmom dva ili tri sata kasnije. Dakle, bilo je stvarno uzbudljivo. Nikada prije nisam učinila ništa slično. I iskreno, sjedeći u sauni u teretani, osjećate se zatvoreno, dok je ovo prekrasno", rekla je.
Massey ukazuje na društveni i okolišni kontekst, koji bi mogao biti jednako važan kao i fizički učinci. "Mnoga kvalitativna istraživanja koja izlaze počinju sugerirati, posebno boravak u društvenoj skupini istomišljenika koji rade nešto s umjerenim izazovima, bilo da se radi o fizičkom izazovu ili izazovu tipa vježbanja", istaknula je i dodala da faktor koji doprinosi može biti i boravak u prirodi.
U Finskoj postoji otprilike jedna sauna na svake dvije osobe. U Ujedinjenom Kraljevstvu praksa se brzo širi, a prema istraživanju tržišta Grand View Research, zemlja će prema projekcijama predvoditi Europu po prihodima na tržištu sauna do 2033. godine.
